Basant Panchami 2026 Date Auspicious Time And Shubh Muhurat Of Maa Saraswati Puja

Basant Panchami 2026 Date: कब मनाई जाएगी बसंत पंचमी? नोट करें डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Basant Panchami 2026 Date: बसंत पंचमी के दिन श्राप की देवी मां सरस्वती का पूजन किया जाता है और इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है. यानि बसंत पंचमी के दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ काम किया जा सकता है.

Basant Panchami 2026 Date: हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है और हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व माना गया है. इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती का पूजन किया जाता है और मान्यता है कि मां सरस्वती की कृपा से व्यक्ति के जीवन से अंधकार का नाश होता है. बसंती पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना गया है और पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने माघ शुक्ल की पंचमी तिथि के दिन ज्ञान, विद्या, संगीत की देवी मां सरस्वती को प्रकट किया था. बसंत पंचमी का पर्व मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में हर साल मनाया जाता है और इस दिन मां सरस्वती का विधि-विधान से पूजन किया जाता है. लेकिन इस बार लोग बसंत पंचमी की सही तारीख को लेकर काफी कंफ्यूज हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल कब मनाई जाएगी बसंत पंचमी और पूजा का शुभ मुहूर्त.

बसंत पंचमी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को सुबह 2 बजकर 29 मिनट पर शुरू होगी और 24 जनवरी 2026 को सुबह 1 बजकर 45 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी 2026, शु​क्रवार के दिन मनाया जाएगा.

सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त

बसंत पंचमी के दिन ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी मां सरस्वती का पूजन किया जाता है. यह पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाएगा तो अधिक फलदायी होता है. पंचांग के अनुसार 23 जनवरी 2026 को मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 13 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक रहेगा.

बसंत पंचमी को कहते हैं अबूझ मुहूर्त

हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य मुहूर्त देखकर ही किया जाता है. लेकिन साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही शुभ होते हैं और उस दिन शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती. ऐसे मुहूर्त को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है और बसंत पंचमी भी अबूझ मुहूर्त है. यानि इस दिन बिना मुहूर्त देखे शुभ या मांगलिक कार्य किया जा सकता है. कहते हैं कि अबूझ मुहूर्त के दिन किया गया कार्य शुभ फल प्रदान करता है और सभी देवी-देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है.

