By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती से क्यों किया था विवाह? जानिए इस पौराणिक कथा के पीछे छिपा रहस्य
Maa Saraswati: मां सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री थीं जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने मुख से उत्पन्न किया था. लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह कर लिया था.
Maa Sarawati: धर्म शास्त्रों के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था और इस दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है जिसे मां सरस्वती को जन्मोत्सव भी कहते हैं. मां सरस्वती की उत्पत्ति सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी और इसलिए कई धर्म पुराणों में मां सरस्वती को ब्रह्मा जी की पुत्री कहा गया है. वहीं कुछ पुराण व कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से विवाह कर लिया था और इसलिए उन्हें ब्रह्मा जी की पत्नी भी कहते हैं. आइए जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार आखिर ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री देवी सरस्वती से विवाह क्यों किया था?
मां सरस्वती की उत्पत्ति
मां सरस्वमी को ज्ञान, वाणी, बुद्धि, विद्या, संगीत और संयम की देवी कहा जाता है और बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा होती है. कहते हैं कि मां सरस्वती का पूजन करने से छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है और वहीं लोगों अपने प्रत्येक कार्य में तरक्की हासिल होती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने अपने मुख से देवी सरस्वती को उत्पन्न किया था और इसलिए वह ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाती हैं और स्वंय ब्रह्मा जी की शक्ति का स्वरूप हैं.
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन घर लेकर आएं ये चीज, बदल जाएगी किस्मत, सालभर नहीं होगी धन-दौलत की कमी
ब्रह्मा जी ने क्यों किया अपनी की पुत्री से विवाह?
कई पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सरस्वती को बताया गया है और उनके अनुसार ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती का विवाह हुआ था. कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को उत्पन्न किया तो वह उनके रूप व सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए. जिसके बाद उन्होंने देवी सरस्वती से विवाह कर लिया.
पुराणों में ब्रह्मा जी और सरस्वती के विवाह का प्रसंग
सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सुष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती के विवाह के प्रसंग मौजूद है. जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती के विवाह से धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था. लेकिन पुराणों में कहीं भी देवी सरस्वती को ब्रह्मा जी की पुत्री देवी सरस्वती नहीं है. हालांकि, आज भी इस विषय पर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.