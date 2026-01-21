By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर की गई एक गलती पड़ सकती है बहुत भारी, रुष्ट हो जाएंगी मां सरस्वती, भूलकर न करें ये काम
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का पूजन किया जाता है और इस दौरान ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाएं.
Basant Panchami 2026: हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है जो कि मां सरस्वती को समर्पित है. पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने अपने मुख से देवी सरस्वती को उत्पन्न किया था और इसलिए बसंत पंचमी को मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. इस दिन ज्ञान, वाणी, संगीत और बुद्धि की देवी मां सरस्वती का विधि-विधान से पूजन किया जाता है. बता दें कि इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा.
बसंत पंचमी के नियम
बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा होती है, कहा जाता है कि मां सरस्वती को पीला रंग बेहद प्रिय है और इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना गया है. मां सरस्वती की पूजा करते समय उन्हें पीले रंग के फूल व फूलों की माला अर्पित की जाती है और पीले रंग की मिठाई का ही भोग लगाना शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो बसंत पंचमी के दिन उससे मां सरस्वती का पूजन करवाना चाहिए. ऐसा करने से स्मरण और एकाग्रता शक्ति बढ़ती है.
बसंत पंचमी के दिन न करें ये काम
- बसंत पंचमी के दिन पीले, सफेद व हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है और इससे मां सरस्वती प्रसन्न होती हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बसंत पंचमी के दिन गलती से भी काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए. ऐसा करना अशुभ माना गया है.
- बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के दौरान व्यक्ति को अपना मन शांत रखना चाहिए. किसी से वाद-विवाद में न फंसें और न ही गुस्सा करें. इस दिन पितृ तर्पण करने का भी विधान है. इसलिए ये ध्यान रखें कि इस दिन घर में भी कलह न हो. ऐसा होने से पितरों को कष्ट पहुंचता है.
- बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का पूजन किया जाता है और इस दिन पेड़-पौधे काटने से बचना चाहिए. इतना ही नहीं इस दिन घर में भी पौधों की कटाई-छंटाई भूलकर भी नहीं करनी चाहिए. इससे मां सरस्वती नाराज होती हैं.
- मां सरस्वती का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पहले मां सरस्वती की पूजा करें. उसके बाद ही भोजन आदि ग्रहण करें. सरस्वती पूजा के दिन बिना नहाए कुछ भी नहीं खाना चाहिए.
- बसंत पंचमी यानि सरस्वती पूजा के दिन तामसिक चीजों के सेवन से बचना चाहिए. मांसाहार और शराब का सेवन ना करें. सात्विक भोजन ग्रहण करें और खुश रहें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.