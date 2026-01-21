  • Hindi
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर राशि के अनुसार करें ये उपाय, चमक उठेगा भाग्य, खुलेंगे बंद किस्मत के दरवाजे

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का पूजन करने के साथ ही यदि कुछ उपाय भी अपनाए जाएं तो जीवन में आ रही कई बाधाएं दूर होती हैं और भाग्य का साथ मिलता है.

Basant Panchami 2026: माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इस ​मां सरस्वती की पूजा होती है. जिन्हें, ज्ञान, वाणी, संगीत, बुद्धि और सुरों की देवी कहा गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस पर मां सरस्वती की कृपा होती है और उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है और विशेष तौर पर छात्रों को पढ़ाई के क्षेत्र में तरक्की हासिल होती है. इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन यदि राशि के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अपनाए जाएं तो घर में सुख-समृद्धि आती है और किस्मत हर मोड़ पर साथ देती है.

बसंत पंचमी पर राशि के अनुसार करें उपाय

मेष राशि: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के जातकों को बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए और पूजा करते समय सफेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है. इसके साथ ही सरस्वती कवच का पाठ भी जरूर करें.

वृषभ राशि: मां सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए वृषभ राशि के लोगों को बसंत पंचमी के दिन सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और मां सरस्वती को पीले व सफेद फूल अर्पित करने चाहिए.

मिथुन राशि: बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती की अराधना के लिए बेहद ही शुभ माना गया है. इस दिन मिथुन राशि के जातक मां सरस्वती को कलम अर्पित करें और इसी कलम से सभी महत्वपूर्ण कार्य करें.

कर्क राशि: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि के जातक यदि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं तो तरक्की के रास्ते खुलते हैं.

सिंह राशि: बसंत पंचमी पर सिंह राशि के जातकों को भी मां सरस्वती की उपासना करनी चाहिए. इसके साथ ही मां सरस्वती के मंत्रों के जाप और गायत्री मंत्र का भी जाप करें.

कन्या राशि: बसंत पंचमी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है और कन्या राशि के लोगों को इस दिन जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई की सामग्री बांटनी चाहिए. इससे शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याएं दूर हो सकती है.

तुला राशि: बसंत पचंमी के शुभ अवसर पर तुला राशि के जातक यदि किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र दान करते हैं तो जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

वृश्चिक राशि: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों को बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए और उनके चरणों में कलम अर्पित करना चाहिए.

धनु राशि: बसंत पंचमी पर धनु राशि के लोग यदि मां सरस्वती को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएंगे तो विद्या अर्जित करने में सफलता मिलेगी.

मकर राशि: यदि संभव हो तो मकर राशि के जातकों को बसंत पंचमी के मौके पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या सफेद रंग का अनाज दान करना चाहिए.

कुंभ राशि: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के जातकों को बसंत पंचमी पर गरीब बच्चों में पढ़ाई का सामान बांटना चाहिए और उन्हें कुछ ज्ञान की बातें भी जरूर बताएं.

मीन राशि: बसंत पंचमी पर मीन राशि के जातक छोटी कन्याओं को पीले रंग के कपड़े भेंट करें तो शिक्षा व करियर के क्षेत्र में लाभ मिलेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

