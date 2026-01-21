By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन सिर्फ इतनी देर रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त! नोट कर लें टाइम
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का पूजन करने से सफलता के द्वार खुलते हैं और इसके साथ ही स्मरण शक्ति भी बढ़ती है.
Basant Panchami 2026: सनातन धर्म में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही शुभ व पवित्र माना गया है. यह पर्व मां सरस्वती को समर्पित है और इस दिन ऋतुराज बसंत के आगमन का दिन माना जाता है. इस दिन घर, स्कूल, कॉलेज व कार्योलयों में मां सरस्वती का पूजन किया जाता है. मां सरस्वती को ज्ञान, विद्या, बुद्धि, कला और संगीत की देवी माना गया है. जिस पर उनकी कृपा होती है उसे जीवन में सफलता मिलती है वह वाणी का धनी बनता है.
बसंत पंचमी 2026 डेट
वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को अर्धरात्रि 2 बजकर 28 मिनट पर शुरू होगी और 24 जनवरी को रात 1 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी.
मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त
बसंत पंचमी का पर्व मां सरस्वती को समर्पित है और शास्त्रों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी के मुख से उनकी उत्पत्ति हुई थी. इसलिए बसंत पंचमी को मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है. इस दिन मां सरस्वती का विधि-विधान से पूजन किया जाता है. इस दिन मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 12 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. यदि इस शुभ मुहूर्त में पूजा न कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त को भी शुभ माना जाता है. इस मुहूर्त में भी मां सरस्वती का पूजन किया जा सकता है.
मां सरस्वती की पूजा का महत्व
मां सरस्वती को ज्ञान, वाणी, विवेक, संगीत, विद्या और स्वर की देवी कहा गया है. बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का पूजन करने से जातक की बुद्धि तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और एकाग्रता में भी वृद्धि होती है. बसंत पंचमी का दिन छात्रों के लिए बहुत ही खास होता है और इस दिन यदि मां सरस्वती का पूजन किया जाए तो पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है और सफलता के रास्ते खुलते हैं. बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है और इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना गया है. इसके अलावा मां सरस्वती को भी पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए.
