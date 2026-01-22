  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Basant Panchami 2026 Offer These 5 Things To Maa Saraswati On The Day Of Basant Panchami Every Problem Will Be Removed

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को लगाएं इस 5 चीजों का भोग, काम में आ रही हर बाधा होगी दूर

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन यदि मां सरस्वती को पीले रंग से बनी मिठाई का भोग लगाया जाए तो वह प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं.

Published date india.com Published: January 22, 2026 2:35 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को लगाएं इस 5 चीजों का भोग, काम में आ रही हर बाधा होगी दूर

Basant Panchami 2026: हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है और यह ज्ञान की देवी मां सरस्वती को समर्पित है. इस दिन मां सरस्वती का विधि-विधान से पूजन किया जाता है. इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा और इस दिन मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनका विधि-विधान से पूजन करना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सरस्वती को पीला रंग बेहद प्रिय है और इस​लिए उनकी पूजा में पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं. इस दिन यदि मां सरस्वती को उनका प्रिय भोग अर्पित किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

मां सरस्वती को लगाएं इस चीजों का भोग

मीठी पूरी: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को मीठी पूरी का भोग लगाना शुभ होता है. कहते हैं कि इससे मां सरस्वती प्रसन्न होती हैं और जातकों पर अपनी कृपा बरसाती हैं. मीठी पूरी बनाने के लिए आटे को गुड़ या चीनी के पानी से गूंथना चाहिए और फिर पूरी बनाकर तलना चाहिए. मां सरस्वती को मीठी पूरी का भोग लगाने से जीवन में सकारात्मकता आती है.

पीले चावल: बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनकर मां सरस्वती की पूजा करना शुभ होता है. बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को पीले रंग के मीठे चावल का भोग लगाना चाहिए. इससे सुख-सौभाग्य की वृद्धि होती है.

कद्दू की खीर: बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कद्दू की खीर का भोग लगाना चाहिए. कहते हैं कि इससे मां सरस्वती प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं और जातक में ज्ञान की वृद्धि होती है.

गाजर की बर्फी: मां सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन उन्हें गाजर की बर्फी का भोग लगाएं. इससे मां सरस्वती प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से शिक्षा व करियर के क्षेत्र में तरक्की मिलती है.

केसर की खीर: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा में खीर का भोग लगाना शुभ होता है. बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को भी चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए. ये खीर यदि केसर से बनी हो तो अधिक फलदायी होता है. इससे ज्ञान और बुद्धि का विकास होत है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.