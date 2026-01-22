Hindi Faith Hindi

Basant Panchami 2026: कहीं 'कॉपी-पैन' तो कहीं 'बसंती काकेरा', इन मंदिरों में मां सरस्वती को लगाया जाता है विशेष भोग

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन ज्ञान व वाणी की देवी मां सरस्वती का पूजन किया जाता है और इस दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए अलग-अलग तरह के भोग लगाए जाते हैं.

Basant Panchami 2026: हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का पर्व का बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यह पर्व हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन आता है. पंचांग के अनुसार इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी. इस दिन मां सरस्वती का पूजन किया जाता है जिन्हें ज्ञान, बुद्धि, सफलता, स्वर, वाणी और संगीत की देवी कहा जाता है. इस दिन घरों में ही नहीं, बल्कि स्कूल, कॉलेज व कार्यालयों में भी मां सरस्वती का पूजन किया जाता है और उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार का भोग लगाया जाता है.

मां सरस्वती का भोग

बसंत पंचमी का पर्व बसंत ऋतु के आगमन का भी संकेत होता है और इस ऋतु में पीले रंग का विशेष महत्व माना गयाा है. कहते हैं कि मां सरस्वती को भी पीला रंग बेहद प्रिय है. इसलिए बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को ज्ञान की वस्तुओं के अलावा, पीला भोग और वस्त्र भी बहुत प्रिय हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के हर कोने में बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती को विशेष प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है? आइए जानते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक के कुछ बड़े मंदिरों में चढ़ने वाले विशेष भोग के बारे में.

राजस्थान के बसंतगढ़ में मां सरस्वती को समर्पित विशेष मंदिर सरस्वती उद्गम मंदिर स्थित है, जहां बसंत पंचमी के दिन मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर की विशेषता मां को लगने वाला भोग भी है. मंदिर में मां को भोग स्वरूप मिष्ठान के अलावा, कॉपी और पैन भी चढ़ाते हैं. भक्त विशेष रूप से मां को कॉपी और पैन भेंट करते हैं.

आंध्र प्रदेश के वारंगल सरस्वती मंदिर में बसंत पंचमी के दिन बच्चों और विद्यार्थियों के लिए विशेष अक्षराभ्यास का आयोजन किया जाता है और मां को केसरिया मीठे चावल, मीठे पूए और पीले मिष्ठान का भोग लगता है. बच्चे और विद्यार्थी दोनों ही बसंत पंचमी के दिन मां का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं.

ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में बसंत पंचमी का त्योहार अनोखे तरीके से मनाया जाता है. बसंत पंचमी के दिन मंदिर में मां सरस्वती और प्रभु जगन्नाथ को ‘बसंत काकेरा’ का भोग लगता है. प्रसाद को प्रभु जगन्नाथ के अलावा, ‘दक्षिण घर’ में चढ़ाया जाता है, जहां मां लक्ष्मी और अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं मौजूद हैं. बसंत काकेरा गेहूं और चावल के आटे से बना मीठा भोग होता है.

मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित 51 शक्तिपीठों में से शारदा देवी मंदिर में बसंत पंचमी की रौनक अलग ही देखने को मिलती है. बसंत पंचमी के दिन मंदिर में मां शारदा को हलवा-पूरी और केसरिया खीर का भोग लगाया जाता है और मां को पीले वस्त्र भी पहनाए जाते हैं. भक्त भी बड़ी संख्या में पीले फूल और पीले मिष्ठान लेकर मंदिर पहुंचते हैं.

तेलंगाना की बात करें तो यहां के बसरा में स्थित ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है और यहां बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इस मंदिर में बसंत पंचमी के दिन अनुष्ठान और ‘अक्षराभ्यासम’ का आयोजन होता है और मां सरस्वती को भोग के रूप में पीले मीठे चावल और पीली बुंदी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं.

