Basant Panchami 2026: इस साल बसंत पंचमी पर नहीं है शादी के लिए कोई शुभ मुहूर्त! जानिए क्यों?
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का पूजन किया जाता है और यह दिन मांगलिक कार्यों के लिए बेहद ही शुभ माना गया है.
Basant Panchami 2026: हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के पर्व का विशेष महत्व माना गया है और यह पर्व ज्ञान, कला, संगीत व विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित है. इस दिन मां सरस्वती का पूजन किया जाता है और मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन यदि किसी नए काम की शुरुआत की जाए तो बेहद ही शुभ होता है. सबसे बड़ी बात यह है कि मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसी रस्में बसंत पंचमी के दिन करना बहुत ही शुभ माना गया है. बता दें कि इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस साल बसंत पंचमी पर विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है. आइए जानते हैं क्या है वजह?
इस साल बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगी शादियां?
धर्मशास्त्र में साफ लिखा है कि जब शुक्र या गुरु का तारा अस्त हो जाता है, तो शादी या किसी भी मांगलिक काम के लिए समय अनुकूल नहीं माना जाता. इस साल बसंत पंचमी के दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेगा, और उसके साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और परिघ योग जुड़ा हुआ है. इन सभी ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति की वजह से यह दिन विवाह जैसे बड़े काम के लिए सही नहीं माना गया है. इसलिए जो लोग इस दिन शादी या गृह प्रवेश करने की सोच रहे थे, उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा. पूरे भारत में लोग बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त मानकर मांगलिक कार्य करते आए हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं.
बसंत पंचमी का महत्व
हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी के दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है. यही वह दिन है जब खटवांग जयंती और तक्षक पंचमी का भी संयोग होता है. आमतौर पर इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने, पीले फूल चढ़ाने और पीले खाने के व्यंजन जैसे बूंदी के लड्डू, मालपुआ, खीर और पीले चावल अर्पित करने की परंपरा है. मंदिरों में फाग महोत्सव भी इसी दिन शुरू होता है, जहां भगवान को गुलाल अर्पित किया जाता है. यह सारी परंपराएं बसंत ऋतु के आगमन और मां सरस्वती की पूजा के प्रतीक हैं.
शुभ होती है बसंत पंचमी
इस बार बसंत पंचमी पर भले ही विवाह और गृह प्रवेश का मुहूर्त न बने, लेकिन यह दिन फिर भी पूजा-पाठ, ज्ञान की साधना और कला-संगीत में रुझान रखने के लिए बेहद शुभ है. बता दें कि इस साल ज्येष्ठ मास में अधिक मास रहने वाला है, जो कि 17 मई से 15 जून तक रहेगा. अधिकमास के दौरान भी विवाह और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते. ज्येष्ठ मास के बाद शुद्ध ज्येष्ठ मास शुरू होने पर ही विवाह के लिए योग बनेंगे.
इनपुट: आईएएनएस