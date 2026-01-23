By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी के दिन इस दिशा में रखें पीले रंग के फूल, साल भर बनी रहेगी सुख-समृद्धि
Basant Panchami 2026: माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है जो कि ज्ञान की देवी मां सरस्वती का समर्पित है.
Basant Panchami 2026: आज यानि 23 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है. पौराणिक कथाओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को उत्पन्न किया था और इसलिए इसे उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. हिंदू धर्म शास्त्रों में मां सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, विद्या, वाणी और संगीत की देवी कहा गया है. साथ ही यह पर्व बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है. बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का पूजन किया जाता है और उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन पूजा करते समय यदि पीले फूल रखने की सही दिशा का पालन किया जाए तो घर में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है.
पीले फूल रखने की सही दिशा
बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है और पीला रंग ज्ञान, एनर्जी व नई शुरुआत का प्रतीक होता है. बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा में पीले रंग के फूलों का उपयोग किया जाता है. कहते हैं कि पीले फूल अर्पित करने से मां सरस्वती प्रसन्न होती हैं और जातकों पर अपनी कृपा बरसाती हैं. वास्तु शास्त्र में पीले फूल रखने की भी दिशा बताई गई है और यदि इस दिशा में पीले फूल रखे जाएं तो जीवन में सुख-समृद्धि आती है. साथ ही मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर होता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के ईशान कोण में पीले फूल रखना बेहद ही शुभ होता है. इस दिशा को देवताओं की दिशा माना गया है और यहां पीले फूल रखने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं. बसंत पंचमी के दिन घर के ईशान कोण में पीले रंग के ताजे गेंदे के फूल व सूरजमूखी के फूल रखें. ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है और इससे करियर व व्यापार में भी तरक्की मिलती है.
इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन ड्राइंड रूम की उत्तर दिशा में भी पीले रंग के फूल रखना शुभ माना गया है. इससे धन की प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं और पैसों की तंगी से भी छुटकारा मिलता है. यदि संभव हो तो बसंत पंचमी के दिन घर के बीच में पीले फूलों का गुलदस्ता रखना चाहिए या फिर पीले फूलों से रंगोली बनानी चाहिए. वास्तु के अनुसार ऐसा करने से परिवार में प्रेम बढ़ता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.