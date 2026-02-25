By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Basoda 2026: शीतला अष्टमी कब है? इस दिन देवी मां को क्यों लगाया जाता है बासी भोग, जानें तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
होली की रंगभरी उमंग के ठीक आठ दिन बाद आता है आस्था का वो दिन, जब घरों में चूल्हा नहीं जलता और एक दिन पहले बना भोजन ही प्रसाद बन जाता है. ये है बसोड़ा, यानी शीतला अष्टमी का पावन पर्व.
Basoda, Sheetala Ashtami 2026: साल में एक दिन ऐसा आता है जब बासी भोजन ही प्रसाद बन जाता है. इस पर्व को शीतला अष्टमी या बसोड़ा कहा जाता है. इस दिन माता शीतला की पूजा होती है और घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता. एक दिन पहले बना ठंडा भोजन ही मां को अर्पित किया जाता है और वही परिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है.
2026 में शीतला अष्टमी कब है?
वर्ष 2026 में शीतला अष्टमी 11 मार्च, बुधवार को मनाई जाएगी. यह पर्व होली के आठ दिन बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है.
शुभ मुहूर्त
11 मार्च 2026 को सुबह 06:35 बजे से शाम 06:27 बजे तक शीतला माता की पूजा की जा सकेगी. ये समय माता के पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है.
मां शीतला को बासी भोग क्यों लगाया जाता है?
धार्मिक मान्यता के अनुसार मां शीतला शीतलता और रोग निवारण की देवी हैं. ‘शीतला’ का अर्थ ही है ठंडक देने वाली. माना जाता है कि उन्हें अग्नि की उष्णता प्रिय नहीं, बल्कि शांति और शीतलता प्रिय है. इसलिए बसोड़ा से एक दिन पहले भोजन बनाकर रख लिया जाता है और अष्टमी के दिन वही ठंडा भोग चढ़ाया जाता है. लोकविश्वास है कि इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित है. जो परिवार नियमपूर्वक व्रत रखता है और माता को ठंडा भोग अर्पित करता है, वहां रोग और कष्ट नहीं ठहरते.
शीतला अष्टमी की मान्यता
मान्यता है कि प्राचीन काल से इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है. श्रद्धा से माता का पूजन और ठंडा भोग अर्पित किया जाता है. इससे माता प्रसन्न होती हैं और रोगमुक्त होने का वरदान मिलता है.
शीतला माता का स्वरूप
धार्मिक मान्यता में माता शीतला को देवी दुर्गा का एक रूप माना जाता है. उन्हें गर्दभ पर सवार, हाथ में झाड़ू और कलश धारण किए दर्शाया जाता है. झाड़ू रोगों को दूर करने का प्रतीक है और कलश का जल शीतलता और शांति का संकेत माना जाता है.
शीतला अष्टमी की पूजा विधि
- सप्तमी के दिन पूड़ी, पुए, हलवा, चना, दही आदि बनाकर रख लें.
- अष्टमी की सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें.
- घर या मंदिर में माता शीतला की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.
- रोली, अक्षत, फूल अर्पित करें और दीपक जलाएं.
- ठंडे भोजन का भोग लगाएं.
- शीतला माता की कथा पढ़ें या सुनें.
- परिवार के स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.
- इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और पूरा परिवार ठंडा प्रसाद ही ग्रहण करता है.
शीतला अष्टमी का महत्व
शीतला अष्टमी केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था का पर्व है. माता शीतला को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है. विशेषकर चेचक और संक्रामक रोगों से मुक्ति के लिए उनकी पूजा का विशेष महत्व है. श्रद्धा, नियम और संयम से जीवन में शांति और स्वास्थ्य बना रहता है. माता की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और सुरक्षा का वास होता है.
