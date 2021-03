Bedroom Tips For Husband And Wife: शादी एक प्यार भरा रिश्ता होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और ख्याल रखते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी में खी तरह की दिक्कतें नजर आती है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. जिसमें से एक है वास्तुदोष. वास्तुदोष भी आपकी शादीशुदा जिंदगी (Bedroom Vastu Tips For Happy Married Life) को खराब करने में एक अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में आज हम आपको वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आपकी शादीशुदा जिंदगी में फिर से बहार आ सकती है. आइए जानते हैं इन बेडरूम टिप्स (Best Vastu Tips For Bedroom) के बारे में- Also Read - Bedroom Tips To Boost Romance: शादीशुदा जिंदगी में बढ़ाना है रोमांस, तो रोजाना बेडरूम में अपनाएं ये टिप्स

– शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली के लिए घर में उत्तर-पश्चिम दिशा में ही अपना बेडरूम बनाना चाहिए.

– रिश्तों में कड़वाहट को दूर करने के लिए बेडरूम की दीवारों में हमेशा हल्के रंग का पेंट करवाएं. इसके साथ ही कमरे में फ्रेश फूल रखें.

– वास्तु के मुताबिक पति को बेड के दाएं और पत्नी को बेड के बाईं तरफ सोना चाहिए. इससे रिश्तों में प्यार बढ़ता है.

– बेडरूम में सफेद बत्तख के जोड़े की तस्वीर रखनी चाहिए. इससे नकारात्मक शक्तियों दूर होती हैं.

– वास्तु शास्त्र के मुताबिक पति-पत्नी को लकड़ी के बेड पर ही सोना चाहिए.