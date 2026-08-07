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Belpatra Rules: क्या बेलपत्र तोड़ने के लिए भी होता है खास दिन? जानिए क्या कहते हैं धर्म शास्त्र

Belpatra Rules: सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है और उनकी पूजा में बेलपत्र का खास स्थान हैं. कहते हैं कि बेलपत्र के बिना शिवलिंग की पूजा अधूरी रहती है.

Written by: Renu Yadav
Published: August 7, 2026, 12:17 PM IST
Belpatra Rules: क्या बेलपत्र तोड़ने के लिए भी होता है खास दिन? जानिए क्या कहते हैं धर्म शास्त्र
Belpatra Niyam
  • सावन में रोजाना करना चाहिए शिवलिंग का जलाभिषेक.
  • शिवजी को बेहद प्रिय है बेलपत्र.
  • बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है शिवजी की पूजा.
  • लेकिन बेलपत्र तोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं!

Belpatra Rules: सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का खास महत्व माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है. विशेष रूप से तीन पत्तियों वाला बेलपत्र भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, जिसे अर्पित करने से व्यक्ति के जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. हालांकि, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बेलपत्र तोड़ते और चढ़ाते समय शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना बेहद अनिवार्य माना गया है. शिवपुराण और धर्म शास्त्रों में बेलपत्र तोड़ने को लेकर कुछ विशेष नियम और वर्जित दिनों का उल्लेख किया गया है. यदि इन नियमों का पालन न किया जाए, तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता.

इस दिन भूलकर भी न तोड़ें बेलपत्र

शास्त्रों के अनुसार कुछ दिन व तिथियां होती हैं जब गलती से भी बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए. आइए जानते हैं इन ति​थियों के बारे में:

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1. वर्जित तिथियां

चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए. संक्रांति और पूर्णिमा के दिन भी बेलपत्र तोड़ने की मनाही होती है.

2. वर्जित दिन

सोमवार भगवान शिव का अतिप्रिय दिन है, इसलिए इस दिन बेलपत्र तोड़ने की मनाही है. जो भक्त सोमवार को शिवपूजन करते हैं, उन्हें एक दिन पहले यानी रविवार को ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए.

शास्त्रों का श्लोक

शास्त्रों में बेलपत्र न तोड़ने के संदर्भ में यह श्लोक मिलता है:

अमारिक्तासु संक्रान्त्यामष्टम्यामिन्दुवासरे।
बिल्वपत्रं न च छिन्द्याच्छिन्द्याच्चेन्नरकं व्रजेत॥

अर्थ: अमावस्या, संक्रांति, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और सोमवार के दिन बिल्वपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए.

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बेलपत्र तोड़ते समय ध्यान रखने योग्य अन्य नियम

  • शाम के समय (सूर्यास्त के बाद या प्रदोष काल में) और रात में बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए.
  • बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में बेलपत्र को स्पर्श न करें.
  • वृक्ष से केवल तीन पत्तियों वाले बेलपत्र को ही तोड़ें, कभी भी पूरी टहनी या शाखा न तोड़ें.
  • बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम करें और ‘ॐ नमः शिवाय’ या ‘अमृतोद्भव श्रीवृक्ष महादेवप्रियः सदा…’ मंत्र का स्मरण करें.

यदि वर्जित दिन पूजा करनी हो, तो क्या करें?

अगर किसी ऐसे दिन शिवलिंग की पूजा करनी है जब बेलपत्र तोड़ना वर्जित है तो शास्त्रों में इसके लिए भी विधान बताया गया है. शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र कभी बासी या पुराना नहीं होता. यदि आपको वर्जित तिथियों में नया बेलपत्र न मिले, तो शिवजी पर पहले से चढ़े हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर बार-बार पुनः अर्पित किया जा सकता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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