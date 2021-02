Benefits Of Rudraksha: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) बुधवार को देहरादून के हवाईअड्डे पर अपने हाथ में ‘रुद्राक्ष माला’ पहने हुए दिखाई दीं. रुद्राक्ष माला (Benefits Of Rudraksha) ने कांग्रेस द्वारा सॉफ्ट हिंदुत्व का अनुसरण करने की अटकलों को बढ़ा दिया है. यहां तक कि एक राजनीतिक विवाद भी पैदा कर दिया है. बता दें कि प्रियंका को पहली बार इस तरह रुद्राक्ष माला धारण किए हुए देखा गया है. कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा, “प्रियंकाजी एक ब्राह्मण परिवार से हैं और उन्हें मंदिर जाने या रुद्राक्ष (Rudraksha Ke Fayde) माला धारण करने का पूरा अधिकार है. वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार से हैं.” Also Read - Badaun Gang Rape Case: एनसीडब्ल्यू की सदस्य पर भड़कीं प्रियंका गांधी, दिया था बेहूदा बयान

ऐसे में आज हम आपको रुद्राक्ष धारण करने के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं. मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष इस धरती पर अकेली ऐसी वस्तु है, जिसे मंत्र जाप और ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. आइए जानते हैं इसके फायदे

– इसे धारण करने से कई तरह की शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं.

– दिल के रोगियों में रुद्राक्ष धारण करने से बहुत फायदा होता है.

– रुद्राक्ष सामान्य बीमारियों में लाभ देता है यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन यह लाइलाज रोगों से भी रक्षा करता है. रुद्राक्ष की माला हमेशा गले में धारण करने से कैंसर जैसे जानलेवा रोग से भी बचा जा सकता है.

– रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के शरीर में जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न् होती है, उसमें तीव्र आकर्षण प्रभाव होता है. रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति की आंखों में वशीकरण की शक्ति पैदा होती है.

– अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक शोध के बाद पाया कि रुद्राक्ष की माला पहनने से व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक आभामंडल बन जाता है, जिससे व्यक्ति के मन-मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है.