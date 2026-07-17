Bhadli Navami 2026: कब है भड़ली नवमी, जिस दिन बिना मुहूर्त भी किए जाते हैं शुभ कार्य? जानिए तारीख और महत्व

Bhadli Navami 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भड़ली नवमी तिथि मनाई जाती है. यह त्योहार सनातन धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है.

Written by: Renu Yadav
Published: July 17, 2026, 6:36 PM IST
Bhadli Navami 2026: कब है भड़ली नवमी, जिस दिन बिना मुहूर्त भी किए जाते हैं शुभ कार्य? जानिए तारीख और महत्व
Bhadli Navami 2026
  • भड़ली नवमी को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है.
  • इस दिन बिना मुहूर्त देखे किए जा सकते हैं शुभ कार्य
  • चातुर्मास शुरू होने से मांगलिक कार्य का आखिरी मौका
  • इस दिन सभी प्रकार के ज्योतिषीय दोष खुद-ब-खुद समाप्त हो जाते हैं.

Bhadli Navami 2026: भड़ली नवमी को शास्त्रों में ‘अबूझ मुहूर्त’ माना गया है. इसका मतलब है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या नया व्यापार करने के लिए किसी ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाने या पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती. यह पूरा दिन अपने आप में बेहद शुभ होता है. भड़ली नवमी को भड़ल्या नवमी भी कहा जाता है और नवमी के ठीक दो दिन बाद ‘देवशयनी एकादशी’ आती है, जब भगवान विष्णु चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास शुरू हो जाता है. चातुर्मास के दौरान सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं. यही वजह ​है, भड़ली नवमी को शादियों और अन्य शुभ कार्यों के लिए सीजन का आखिरी सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है. आइए जानते हैं कब मनाई जाएगी भड़ली नवमी?

भड़ली नवमी 2026 कब है?

आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भड़ली नवमी मनाई जाती है. वैदिक पंचांग के अनुसार यह तिथि 22 जुलाई 2026, बुधवार को सुबह 5 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी और 23 जुलाई 2026, गुरुवार को सुबह 7 बजकर 3 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल भड़ली नवमी 22 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि इस दिन गुप्त दान करने और पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही हो या कोई अड़चन आ रही हो, वे इस दिन विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं.

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भड़ली नवमी को क्यों कहते हैं अबूझ मुहूर्त?

भड़ली नवमी को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है और अबूझ का मतलब होता है जिसमें बूझना न पड़े यानि पूछना या जानना न पड़े. आमतौर पर हिंदू धर्म कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले मुहूर्त देखा जाता है और पंडित जी से पंचांग देखकर शुभ तिथि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति का मिलान कराया जाता है. लेकिन अबूझ मुहूर्त ऐसे विशेष दिन होते हैं जो अपने आप में इतने पवित्र और सिद्ध होते हैं कि उस दिन बिना पंचांग देखे या बिना किसी पंडित से सलाह लिए कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है. इस दिन ग्रहों की स्थिति बेहद शुभ होती है दिनभर किसी भी समय शुभ या मांगलिक कार्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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