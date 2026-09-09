Bhadrapada Amavasya 2026: सितंबर में 2 दिन पड़ रही है अमावस्या! जानें स्नान-दान के लिए कौन-सी तारीख है सबसे शुभ?

Bhadrapada Amavasya 2026: हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह अमावस्या तिथि पड़ती है और हिंदू धर्म में इसका खास महत्व माना गया है. वैसे तो सभी अमावस्या तिथि महत्वपूर्ण होती हैं लेकिन भाद्रपद माह की अमावस्या को बेहद शुभ व फलदायी कहा गया है. इसे भाद्रपदी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. भाद्रपद अमावस्या मुख्य रूप से पितरों की आत्मा की शांति, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए अत्यंत शुभ व पवित्र मानी जाती है. मान्यता है कि इस दिन दान, स्नान और पूर्वजों के निमित्त किए गए धार्मिक कार्यों से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और घर-परिवार में सुख, समृद्धि व शांति का वास होता है. लेकिन इस बार भाद्रपद अमावस्या एक नहीं, बल्कि दो दिन पड़ रही है और इसलिए लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि आखिर स्नान-दान के लिए शुभ दिन कौन-सा है? आइए जानते है पिठोरी अमावस्या ही सही तारीख क्या है.
वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि 10 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजकर 33 मिनट पर शुरू होगी और 11 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजकर 56 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार भाद्रपद की अमावस्या तिथि 11 सितंबर 2026 को है, लेकिन इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध कर्म व पिंडदान जैसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी कार्य दोपहर के समय किए जाते हैं. जबकि स्नान-दान सूर्योदय के समय करना शुभ माना जाता है. इसलिए स्नान—दान के लिए 11 सितंबर 2026 का दिन बेहद शुभ है.
और पढ़ें: Mulank Prediction: इस मूलांक के लोगों में होता है हुनर और परफेक्शन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, तभी तो करियर से रिश्तों तक रहते हैं सबसे आगे
पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या तिथि 10 सितंबर को सुबह 10 बजकर 33 मिनट पर शुरू हो रही है. ऐस में पितरों का तर्पण करने के लिए 10 सितंबर का दिन सबसे शुभ है. क्योंकि पितरों का तर्पण व श्राद्ध कर्म कुतुप मुहूर्त में किए जाते हैं जो कि आमतौर पर सुबह 11 बजकर 45 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक होता है. यानी पिठोरी अमावस्या 10 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना फलदायी होगा.
पिठोरी अमावस्या का व्रत 10 सितंबर 2026 को रखा जाएगा. इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पिठोरी अमावस्या के दिन माता दुर्गा और 64 योगिनियों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है. इस दिन महिलाएं आटे से अलग-अलग देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करती हैं और यही वजह है कि भाद्रपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहते हैं.
और पढ़ें: Bad Dreams Remedies: बुरे सपने आपको भी कर रहे हैं परेशान? जानिए इनसे छुटकारा पाने के लिए 5 ज्योतिषीय उपाय
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें