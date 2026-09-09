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Bhadrapada Amavasya 2026: सितंबर में 2 दिन पड़ रही है अमावस्या! जानें स्नान-दान के लिए कौन-सी तारीख है सबसे शुभ?

Bhadrapada Amavasya 2026: सनातन धर्म में अमास्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है. पितरों का तर्पण करने के लिए अमावस्या तिथि सबसे शुभ मानी गई है क्योंकि इस दिन तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है.

Written by: Renu Yadav
Updated: September 9, 2026, 11:44 AM IST
Bhadrapada Amavasya 2026: सितंबर में 2 दिन पड़ रही है अमावस्या! जानें स्नान-दान के लिए कौन-सी तारीख है सबसे शुभ?
Bhadrapada Amavasya 2026
  • भाद्रपद अमावस्या को कहते हैं पिठोरी अमावस्या.
  • अमावस्या के दिन किया जाता है पितरों का तर्पण.
  • स्नान-दान के लिए बेहद शुभ मानी जाती है अमावस्या तिथि.

Bhadrapada Amavasya 2026: हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्ये​क माह अमावस्या तिथि पड़ती है और हिंदू धर्म में इसका खास महत्व माना गया है. वैसे तो सभी अमावस्या तिथि महत्वपूर्ण होती हैं लेकिन भाद्रपद माह की अमावस्या को बेहद शुभ व फलदायी कहा गया है. इसे भाद्रपदी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. भाद्रपद अमावस्या मुख्य रूप से पितरों की आत्मा की शांति, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए अत्यंत शुभ व पवित्र मानी जाती है. मान्यता है कि इस दिन दान, स्नान और पूर्वजों के निमित्त किए गए धार्मिक कार्यों से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और घर-परिवार में सुख, समृद्धि व शांति का वास होता है. लेकिन इस बार भाद्रपद अमावस्या एक नहीं, बल्कि दो दिन पड़ रही है और इसलिए लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि आखिर स्नान-दान के लिए शुभ दिन कौन-सा है? आइए जानते है पिठोरी अमावस्या ही सही तारीख क्या है.

भाद्रपद अमावस्या 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि 10 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजकर 33 ​मिनट पर शुरू होगी और 11 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजकर 56 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार भाद्रपद की अमावस्या तिथि 11 सितंबर 2026 को है, लेकिन इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध कर्म व पिंडदान जैसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी कार्य दोपहर के समय किए जाते हैं. जबकि स्नान-दान सूर्योदय के समय करना शुभ माना जाता है. इसलिए स्नान—दान के लिए 11 सितंबर 2026 का दिन बेहद शुभ है.

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लेकिन ये है सही डेट!

पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या तिथि 10 सितंबर को सुबह 10 बजकर 33 मिनट पर शुरू हो रही है. ऐस में पितरों का तर्पण करने के लिए 10 सितंबर का दिन सबसे शुभ है. क्योंकि पितरों का तर्पण व श्राद्ध कर्म कुतुप मुहूर्त में किए जाते हैं जो कि आमतौर पर सुबह 11 बजकर 45 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक होता है. यानी पिठोरी अमावस्या 10 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना फलदायी होगा.

क्यों खास होती है पिठोरी अमावस्या?

पिठोरी अमावस्या का व्रत 10 सितंबर 2026 को रखा जाएगा. इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पिठोरी अमावस्या के दिन माता दुर्गा और 64 योगिनियों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है. इस दिन महिलाएं आटे से अलग-अलग देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करती हैं और यही वजह है कि भाद्रपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहते हैं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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