Bhadrapada Amavasya 2026: अमावस्या पर ये दान बदल सकता है ग्रहों का खेल! राशि के अनुसार जानें क्या करें दान 

Bhadrapada Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि को स्नान, दान, तर्पण और पितरों के स्मरण के लिए विशेष माना जाता है. भाद्रपद मास की अमावस्या को भी इसी वजह से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. वहीं अगर दान राशि और उससे जुड़ी वस्तु को ध्यान में रखकर किया जाए, तो इसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने वाला भी माना जाता है.
कब है भाद्रपद अमावस्या 2026?
पंचांग के अनुसार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 10 सितंबर 2026 को सुबह 10:33 बजे शुरू होगी और 11 सितंबर को सुबह 8:56 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के आधार पर अमावस्या 11 सितंबर को मानी जा रही है, जबकि स्नान, दान और तर्पण जैसे कार्य 10 सितंबर को करने की बात भी कई पंचांगों में कही गई है. इसलिए स्थानीय पंचांग के अनुसार समय जरूर देख लें.
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान शुभ माना जाता है. ज्योतिष में मेष राशि का संबंध मंगल से माना जाता है और लाल रंग की वस्तुओं को मंगल से जोड़ा जाता है. ऐसे में अमावस्या पर जरूरतमंद को मसूर की दाल या गुड़ देना शुभ फल देने वाला माना जाता है.
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातक अमावस्या पर चीनी का दान कर सकते हैं. सफेद और मीठी वस्तुओं को शुक्र से जोड़ा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तरह का दान सुख-सुविधा और पारिवारिक सौहार्द से जुड़ा शुभ फल देने वाला माना जाता है.
मिथुन राशि
मिथुन राशि के लिए हरी सब्जियों या हरे रंग के वस्त्रों का दान किया जा सकता है. हरा रंग बुध ग्रह से संबंधित माना जाता है. जरूरतमंद व्यक्ति को उपयोगी वस्तु देना इस दिन दान की भावना को सार्थक बनाता है.
कर्क राशि
कर्क राशि के जातक अमावस्या पर धन का दान कर सकते हैं. यहां दान का अर्थ अपनी सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक मदद करना है. किसी जरूरतमंद की शिक्षा, भोजन या आवश्यक वस्तुओं में सहयोग करना भी इसी भावना के अनुरूप माना जा सकता है.
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए मिठाई का दान शुभ माना गया है. आप किसी जरूरतमंद को मिठाई या भोजन करा सकते हैं. अमावस्या पर दिखावे से बचते हुए श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है.
कन्या राशि
कन्या राशि के जातक हरी मूंग का दान कर सकते हैं. बुध से संबंधित मानी जाने वाली हरी वस्तुओं का दान इस राशि के लिए शुभ माना जाता है. कोशिश करें कि दान किसी जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे.
तुला राशि
तुला राशि के लोगों के लिए चावल का दान शुभ माना जाता है. आप चावल के साथ अन्य जरूरी खाद्य सामग्री भी दान कर सकते हैं. मान्यता है कि अन्न का दान विशेष पुण्य देने वाला होता है.
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना गया है. लाल वस्त्र, मसूर की दाल या गुड़ जैसी चीजें दान की जा सकती हैं. दान करते समय अपनी क्षमता और सामने वाले की जरूरत का ध्यान रखें.
धनु राशि
धनु राशि के जातक चना दाल का दान कर सकते हैं. पीले रंग और गुरु से जुड़ी वस्तुओं को इस राशि के लिए शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं में चना दाल का दान विवाह और पारिवारिक सुख से जुड़े सकारात्मक परिणामों से भी जोड़ा जाता है.
मकर राशि
मकर राशि के लिए तिल का दान विशेष माना गया है. काले तिल का दान अमावस्या के अवसर पर पितृ कर्मों से भी जोड़ा जाता है. जरूरतमंद को तिल या तिल से बनी खाद्य सामग्री देना एक सरल विकल्प हो सकता है.
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातक धन या वस्त्र का दान कर सकते हैं. खासकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मौसम के अनुकूल कपड़े देना उपयोगी भी है और दान की भावना के अनुरूप भी. मान्यता के अनुसार इससे शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं.
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए हल्दी या पीली मिठाई का दान शुभ माना जाता है. हल्दी को गुरु से संबंधित वस्तुओं में गिना जाता है. अमावस्या पर इसे जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार को श्रद्धापूर्वक दान किया जा सकता है.
दान में सबसे जरूरी है भावना
ज्योतिषीय मान्यताओं में राशि के अनुसार दान को शुभ माना गया है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल ग्रहों को प्रभावित करना नहीं है. अमावस्या पर दान का महत्व जरूरतमंद की मदद, पितरों का स्मरण और सेवा की भावना से भी जुड़ा है. इसलिए दान अपनी क्षमता के अनुसार करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मान के साथ दें. इन उपायों को धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता के रूप में ही लें, वैज्ञानिक रूप से इनसे ग्रहों के प्रभाव बदलने का प्रमाण नहीं है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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