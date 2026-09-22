Bhadrpad Purnima 2026: 25 या 26 सितंबर, कब है भाद्रपद पूर्णिमा? जानें सही तारीख, स्नान-दान का शुभ समय

Bhadrapada Purnima 2026: 25 या 26 सितंबर, कब है भाद्रपद पूर्णिमा? जानें सही तारीख, स्नान-दान की विधि, पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने का तरीका.

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26 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा

25 सितंबर की रात शुरू होगी पूर्णिमा तिथि

स्नान-दान का जानें सही तरीका

अगले दिन से शुरू होगा पितृ पक्ष

Bhadrpad Purnima 2026: हिंदू पंचांग में पूर्णिमा तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा इसलिए भी खास होती है, क्योंकि इसके बाद पितृ पक्ष की शुरुआत होती है. इस वजह से इस दिन स्नान, दान, पूजा और पितरों से जुड़े धार्मिक कर्मों का महत्व बढ़ जाता है. इस बार भाद्रपद पूर्णिमा की तारीख को लेकर 25 और 26 सितंबर के बीच भ्रम बना हुआ है. तो आखिर पूर्णिमा कब मनाई जाएगी?

26 सितंबर को मनाई जाएगी भाद्रपद पूर्णिमा

पंचांग गणना के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तिथि 25 सितंबर 2026 की रात करीब 11:06 बजे शुरू होगी और 26 सितंबर की रात करीब 10:18 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद पूर्णिमा का पर्व 26 सितंबर 2026, शनिवार को मनाया जाएगा. इस दिन पूर्णिमा व्रत, भगवान विष्णु की पूजा, स्नान-दान और चंद्रमा को अर्घ्य देने जैसे धार्मिक कर्म किए जा सकते हैं. 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध भी रहेगा. इसके अगले दिन यानी 27 सितंबर से पितृ पक्ष की शुरुआत होगी.

भाद्रपद पूर्णिमा पर स्नान कैसे करें?

पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है. अगर पवित्र नदी या किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करना संभव हो तो वहां स्नान किया जा सकता है. घर पर स्नान करने वाले लोग पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं. स्नान से पहले मन में भगवान विष्णु और अपने इष्ट देव का स्मरण करें. स्नान के बाद साफ-सुथरे वस्त्र पहनें और पूजा स्थल की सफाई करके भगवान विष्णु की पूजा करें. अपनी श्रद्धा के अनुसार दीपक जलाएं और भगवान को फल या अन्य सात्विक भोग अर्पित करें.

किस तरह करें दान?

स्नान के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने की परंपरा है. इस दिन अन्न, वस्त्र, फल, तिल, गुड़, घी और दक्षिणा जैसी चीजों का दान किया जा सकता है. जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना भी पुण्यकारी माना जाता है. दान करते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखना चाहिए. धार्मिक परंपरा में दान का महत्व केवल वस्तु या राशि से नहीं, बल्कि श्रद्धा और सेवा भाव से भी जोड़ा गया है. इसलिए जरूरतमंद व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उपयोगी वस्तु का दान करना बेहतर माना जाता है.

पितृ पक्ष से पहले क्यों खास है यह पूर्णिमा?

भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से पितृ पक्ष शुरू होता है. इसी वजह से यह तिथि पितृ कर्म की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. पंचांग के अनुसार 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध रहेगा. जिन परिवारों में पूर्णिमा तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध या तर्पण करने की परंपरा है, वे अपने कुलाचार और मान्य पंचांग के अनुसार कर्म कर सकते हैं. पितरों का स्मरण करके उनके निमित्त अन्न या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने की परंपरा भी कई परिवारों में निभाई जाती है.

रात में चंद्रमा को दें अर्घ्य

पूर्णिमा की रात चंद्र दर्शन के बाद चंद्र देव को अर्घ्य देने की परंपरा है. इसके लिए साफ जल लेकर उसमें अक्षत और अपनी परंपरा के अनुसार थोड़ा कच्चा दूध मिलाया जा सकता है. चंद्रमा को अर्घ्य देते समय मन ही मन प्रार्थना करें और परिवार की सुख-शांति की कामना करें. इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण और पूजा की जा सकती है. हालांकि पूजा की विधि और अर्घ्य में इस्तेमाल होने वाली सामग्री परिवार तथा क्षेत्र की परंपरा के अनुसार अलग हो सकती है.

स्नान-दान का शुभ समय कैसे तय करें?

भाद्रपद पूर्णिमा पर स्नान और दान के लिए सुबह का समय सामान्य रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है. हालांकि किसी विशेष शुभ मुहूर्त में स्नान, पूजा या दान करना हो तो अपने शहर के स्थानीय पंचांग को देखना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय और मुहूर्त में स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है. इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्मों में सबसे जरूरी बात श्रद्धा और शुद्ध भाव है. अपनी क्षमता के अनुसार स्नान, पूजा, दान और पितरों का स्मरण किया जा सकता है.

25 नहीं, 26 सितंबर को है पर्व

25 सितंबर की रात पूर्णिमा तिथि शुरू होने के कारण तारीख को लेकर भ्रम होना स्वाभाविक है, लेकिन उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद पूर्णिमा 26 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी. इसी दिन स्नान-दान, पूजा और पूर्णिमा से जुड़े धार्मिक कर्म किए जा सकते हैं. इसके अगले दिन से पितृ पक्ष की शुरुआत होगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.