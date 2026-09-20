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भाद्रपद पूर्णिमा कब है? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

Bhadrapada Purnima 2026: भाद्रपद पूर्णिमा सितंबर में मनाई जाएगी. इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा के साथ स्नान, दान और सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व माना जाता है.

Written by: Sapna
Published: September 20, 2026, 3:32 PM IST
Bhadrapada Purnima 2026
भाद्रपद पूर्णिमा के स्नान के बाद पितरों का तर्पण करने की भी परंपरा है.

हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा कहा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा करने की परंपरा है. साथ ही स्नान, दान-पुण्य, व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा को भी शुभ माना जाता है. इस बार भाद्रपद पूर्णिमा सितंबर महीने में पड़ रही है और इसी तिथि के बाद पितृ पक्ष की शुरुआत होगी.

भाद्रपद पूर्णिमा 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तिथि 25 सितंबर 2026 की रात 11:06 बजे शुरू होगी और 26 सितंबर 2026 की रात 10:18 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा 26 सितंबर, शनिवार को मनाई जाएगी. इस दिन पवित्र नदी या घर पर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इसके अलावा जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल आदि का दान करना शुभ माना जाता है.

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भाद्रपद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

भाद्रपद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा करने की भी परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत, पूजा, स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. भाद्रपद पूर्णिमा के बाद पितृ पक्ष शुरू होता है. इसलिए कई लोग इस दिन अपने पितरों का स्मरण करते हैं और तर्पण करते हैं. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक किए गए तर्पण और दान से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने का महत्व

पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देता है. धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में चंद्रमा का संबंध मन से माना गया है. इसलिए पूर्णिमा पर चंद्र देव की पूजा कर उन्हें जल अर्पित करने की परंपरा है. मान्यता है कि चंद्र देव को अर्घ्य देने और पूजा करने से मन को शांति मिलती है. कई लोग इस दिन चंद्रमा की पूजा के बाद ही अपने व्रत का पारण करते हैं.

 भाद्रपद पूर्णिमा 2026 के प्रमुख मुहूर्त

  • पूर्णिमा तिथि शुरू: 25 सितंबर, रात 11:06 बजे
  • पूर्णिमा तिथि समाप्त: 26 सितंबर, रात 10:18 बजे
  • चंद्रोदय: 26 सितंबर, शाम के समय
  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:36 बजे से 05:24 बजे तक
  • सूर्योदय: सुबह करीब 06:11 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 बजे से दोपहर 12:36 बजे तक
  • सत्यनारायण पूजा का शुभ समय: सुबह 07:42 बजे से 09:12 बजे तक
  • सूर्यास्त: शाम करीब 06:13 बजे के आसपास

मुहूर्त स्थानीय पंचांग और स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे-पीछे हो सकते हैं.

भाद्रपद पूर्णिमा पर स्नान और दान

पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है. अगर इस समय स्नान करना संभव न हो तो सूर्योदय के आसपास भी स्नान किया जा सकता है. स्नान के बाद भगवान का ध्यान करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य करें. इस दिन अन्न, फल, वस्त्र और जरूरत की अन्य चीजों का दान किया जा सकता है. भाद्रपद पूर्णिमा के स्नान के बाद पितरों का तर्पण करने की भी परंपरा है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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