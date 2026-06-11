Bhagwat Katha: जब सब छोड़ दें साथ, तब काम आती है भागवत की यह बात, भागवताचार्य ने सुनाया गजेंद्र मोक्ष का दिव्य प्रसंग

Srimad Bhagavatam katha: नोएडा सेक्टर-105, 11 जून 2026 में आयोजित भव्य श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पांचवें दिन पंडाल में भक्ति, वैराग्य और आंसुओं का अद्भुत संगम देखने को मिला. 7 जून से शुरू हुई ये नौ दिवसीय संगीतमय कथा आगामी 14 जून तक चलेगी, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं. 10 जून की कथा के मुख्य प्रसंग के रूप में व्यासपीठ पर विराजमान सुप्रसिद्ध भागवताचार्य पंडित विजय कुमार शास्त्री जी ने ‘गजेंद्र मोक्ष’ की दिव्य और मर्मस्पर्शी कथा का वाचन किया. भागवताचार्य शास्त्री जी ने इस प्रसंग के जरिए आज के आधुनिक समाज को जीवन का सबसे बड़ा शाश्वत नियम समझाया कि जब घोर संकट में सब साथ छोड़ देते हैं, तब केवल ईश्वर की शरणागति ही काम आती है.
कथा का विस्तार करते हुए भागवताचार्य पंडित विजय कुमार शास्त्री जी ने त्रिकूट पर्वत के वैभव और वहां के पराक्रमी हाथियों के राजा ‘गजेंद्र’ का प्रसंग सुनाया. उन्होंने बताया कि गजेंद्र को अपने अपार शारीरिक बल, अपनी हथिनियों और विशाल परिवार पर बहुत घमंड था. एक बार भीषण गर्मी में जब गजेंद्र अपने परिवार के साथ एक सुंदर सरोवर में जलक्रीड़ा कर रहा था, तभी पानी के भीतर रहने वाले एक महाबली ग्राह (मगरमच्छ) ने उसका पैर अपने जबड़े में दबोच लिया.
गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह पूरे एक हजार वर्षों तक चलता रहा. शुरुआत में गजेंद्र की पत्नियों और बेटों ने उसे बचाने के लिए अपनी सूंड से खींचने का पूरा प्रयास किया लेकिन जैसे-जैसे समय बीता और गजेंद्र का बल क्षीण होने लगा, तो मगरमच्छ उसे गहरे पानी में खींचता चला गया. जब परिवार के सदस्यों ने देखा कि अब गजेंद्र हार रहा है और काल के गाल में समाने वाला है, तो वे सब अपनी जान के डर से उसे सरोवर के किनारे तड़पता हुआ अकेला छोड़कर चले गए.
व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को जीवन का गूढ़ रहस्य समझाते हुए भागवताचार्य शास्त्री जी ने कहा, सरोवर का वह मगरमच्छ असल में ‘काल’ समय, मृत्यु और भारी संकट है, जिसने आज हम सभी को किसी न किसी रूप में जकड़ रखा है. जब तक मनुष्य के पास धन, वैभव, पद और शारीरिक ताकत होती है, तब तक सारे सगे-संबंधी और मित्र उसके साथ खड़े रहते हैं लेकिन जैसे ही जीवन में ‘काल’ का क्रूर पंजा पड़ता है या कोई बड़ा संकट आता है, तो सबसे पहले यही सांसारिक रिश्ते-नाते पीछे हट जाते हैं और इंसान खुद को अकेला पाता है.
उन्होंने आगे समझाया कि जब गजेंद्र पूरी तरह असहाय हो गया, तब उसका ‘मैं’ और अहंकार टूट गया. उसने समझ लिया कि इस पूरी सृष्टि में सिवाय परमपिता परमेश्वर के कोई किसी का सच्चा साथी नहीं है. डूबते हुए गजेंद्र ने जैसे ही अपनी सूंड से एक कमल का फूल उठाकर साक्षात भगवान श्रीहरि विष्णु को पुकारा, प्रभु अपने वाहन गरुड़ को भी छोड़कर नंगे पैर दौड़े चले आए और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध करके गजेंद्र का उद्धार किया. भागवताचार्य जी ने जोर देकर कहा कि भगवान कभी भी धन-दौलत के भूखे नहीं होते, वे तो केवल भक्त के निष्कपट भाव और पूर्ण आत्मसमर्पण के भूखे हैं.
भागवताचार्य शास्त्री जी ने कथा के इस प्रसंग के पीछे छुपे आध्यात्मिक रहस्य को भी उजागर किया. उन्होंने बताया कि मगरमच्छ पूर्व जन्म में ‘हूहू’ नाम का गंधर्व था, जिसे देवल ऋषि का श्राप मिला था, और गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के परम भक्त राजा ‘इंद्रद्युम्न’ थे, जिन्हें अगस्त्य मुनि ने हाथी बनने का श्राप दिया था. भगवान विष्णु के स्पर्श से दोनों को ही अपने श्रापों से मुक्ति मिली और गजेंद्र को साक्षात वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई.
आज के दौर में इस प्रसंग की प्रासंगिकता बताते हुए भागवताचार्य पंडित विजय कुमार शास्त्री जी ने श्रद्धालुओं को एक अचूक उपाय भी सुझाया. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति रोज सुबह घर के मंदिर में शुद्ध मन से ‘गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र’ का पाठ करता है, उसे जीवन में कभी भी भारी कर्ज, अदालती मुकदमों और असाध्य मानसिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ता.
कथा के अंत में जब भागवताचार्य जी ने भगवान विष्णु द्वारा गजेंद्र के उद्धार का भावुक प्रसंग सुनाया, तो पंडाल में उपस्थित भक्तों की आंखें छलक आईं और पूरा वातावरण ‘हरे कृष्ण, हरे राम’ के संकीर्तन से गूंज उठा. मुख्य यजमानों सहित नोएडा के कई गणमान्य लोगों ने महाआरती में भाग लिया. मुख्य आयोजकों ने बताया कि 14 जून को इस भव्य कथा की पूर्णाहुति के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें