Bhai dooj 2026 shubh muhurt: होली की भाई दूज कब? जानिए शुभ मुहूर्त, राहुकाल, तिलक करने की सही विधि

Bhai dooj 2026 shubh muhurt: भाई दूज 2026 में 5 मार्च को मनाई जाएगी. भाई की दीर्घायु, सुख और समृद्धि की मंगलकामना का प्रतीक इस त्यौहार पर सही मुहूर्त देखकर ही भाई को तिलक लगाएं.

Bhai dooj 2026 shubh muhurt: होली के रंग अभी पूरी तरह उतरे भी नहीं होते कि घरों में एक और पावन पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है वो ह भाई दूज. ये सिर्फ तिलक लगाने की परंपरा नहीं, बल्कि भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना का दिन है. 2026 में होली के बाद मनाई जाने वाली भाई दूज को लेकर लोगों के मन में उत्सुकता है कि आखिर सही तारीख क्या है, तिलक का शुभ समय कब रहेगा और राहुकाल का कितना प्रभाव पड़ेगा? आइए विस्तार से जानते हैं.

कब है भाई दूज 2026?

हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाई जाती है. वर्ष 2026 में ये पर्व 5 मार्च, गुरुवार को मनाया जाएगा. द्वितीया तिथि की शुरुआत 4 मार्च की शाम से होगी और 5 मार्च की शाम तक रहेगी. उदया तिथि के अनुसार 5 मार्च को ही भाई दूज मनाना श्रेष्ठ माना गया है.

द्वितीया तिथि प्रारम्भ – मार्च 04, 2026 को 04:48 PM बजे

द्वितीया तिथि समाप्त – मार्च 05, 2026 को 05:03 PM बजे

तिलक का शुभ मुहूर्त

भाई दूज पर तिलक का विशेष महत्व होता है. शास्त्रों के अनुसार दोपहर का अपराह्न काल तिलक के लिए सबसे शुभ माना जाता है. साल 2026 में तिलक का संभावित शुभ समय दोपहर अभिजित मुहूर्त, विजय मुहूर्त को देखते हुए लगभग 12.10 बजे से 03:17 बजे तक रहेगा. इसी दौरान बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर आरती करें तो अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है.ध्यान दें कि अलग-अलग शहरों में मुहूर्त में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग अवश्य देखें, साथ ही इस दौरान पड़ने वाले राहुकाल का भी ध्यान रखें.

अभिजित मुहूर्त- 12:10 PM से 12:57 PM

विजय मुहूर्त- 02:30 PM से 03:17 PM

चौघड़िया मुहूर्त (इन मुहूर्त में तिलक शुभ रहेगा)

शुभ – उत्तम- 06:43 AM से 08:11 PM

चर – सामान्य- 11:06 AM से 12:34 PM

लाभ – उन्नति- 12:34 AM से 02:01 PM

अमृत – सर्वोत्तम- 06:24 PM से 07:56 PM

चर – सामान्य- 07:56 PM से 09:29 PM

राहुकाल का क्या रखें ध्यान?

गुरुवार को राहुकाल सामान्यतः दोपहर के समय आता है. धार्मिक मान्यता है कि राहुकाल में नए और शुभ कार्य टालने चाहिए. राहुकाल में भाई दूज का तिलक करना शुभ नहीं माना जाता इसलिए इस काल में भाई को तिलक ना करें.

राहुकाल का समय- 02:01 PM से 03:29 PM

तिलक और पूजा की सही विधि

भाई दूज की पूजा सरल लेकिन भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होती है.

सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें.

पूजा की थाली में रोली, चावल (अक्षत), दीपक, मिठाई, फूल और नारियल रखें.

भाई को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाएं.

सबसे पहले आरती उतारें, फिर रोली से तिलक लगाकर चावल चिपकाएं.

भाई की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करें.

अंत में मिठाई खिलाएं और भाई से आशीर्वाद दें.

क्या है भाई दूज की पौराणिक कथा?

मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे. यमुना ने उनका आदर-सत्कार किया और तिलक लगाया. प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि इस दिन जो बहन अपने भाई को तिलक लगाएगी, उसके भाई की अकाल मृत्यु नहीं होगी. इसी कारण कई स्थानों पर इस दिन यम और यमुना की पूजा भी की जाती है.

क्या है इस पर्व का संदेश?

रक्षाबंधन की तरह भाई दूज भी भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है, लेकिन इसमें रक्षा के वचन से अधिक दीर्घायु और मंगलकामना का भाव प्रमुख होता है. होली के उत्साह के बाद यह पर्व रिश्तों में मिठास और अपनापन जोड़ देता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

