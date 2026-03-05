Hindi Faith Hindi

Bhai Dooj 2026 Sweet Remedies As Per Zodiac Sign

Bhai Dooj 2026: भाई की राशि के अनुसार खिलाएं ये खास मिठाई, बढ़ेगा रिश्ते में प्यार और चमकेगा भाग्य!

Bhai Dooj 2026: हर राशि किसी विशेष ग्रह से जुड़ी होती है और उसी के अनुरूप स्वाद और रंग शुभ माने जाते हैं. सही मिठाई का चयन रिश्ते में मिठास और सौभाग्य दोनों बढ़ा सकता है.

Bhai Dooj 2026:भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते की मिठास और विश्वास का प्रतीक है. इस दिन बहनें तिलक लगाकर भाई की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. ज्योतिष मान्यता है कि अगर भाई को उसकी राशि के अनुसार मिठाई खिलाई जाए तो ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा और मजबूत होती है. हर राशि का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है और हर ग्रह का अपना रंग, स्वाद और स्वभाव माना जाता है. ऐसे में सही मिठाई चुनना केवल परंपरा नहीं, बल्कि शुभ संकेत भी माना जाता है.

मेष और वृश्चिक: मंगल की ऊर्जा

मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं. मंगल साहस, आत्मविश्वास और जोश का प्रतीक है. इन राशियों के भाइयों को बेसन लड्डू, मोतीचूर लड्डू देना शुभ माना जाता है. लाल और पीले रंग की मिठाइयां मंगल की ऊर्जा को दर्शाती हैं.

वृषभ और तुला: शुक्र की समृद्धि

वृषभ और तुला राशि शुक्र ग्रह के अधीन हैं. शुक्र सुख, वैभव और सौंदर्य का कारक है. इन राशियों के भाइयों को काजू कतली, दूध की बर्फी या गुलाब जामुन खिलाना शुभ माना जाता है. सफेद और क्रीमी मिठाइयां आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सुख का संकेत देती हैं.

मिथुन और कन्या: बुध की बुद्धि

मिथुन और कन्या राशि बुध ग्रह से जुड़ी हैं. बुध बुद्धि, वाणी और चतुराई का प्रतीक है. इन राशियों के भाइयों को सोहन पापड़ी, नारियल बर्फी या ड्राई फ्रूट मिठाई देना अच्छा माना जाता है. हल्की मिठाइयां मानसिक स्पष्टता का प्रतीक मानी जाती हैं.

कर्क: चंद्रमा की शांति

कर्क राशि चंद्रमा से प्रभावित होती है. चंद्रमा मन और भावनाओं का स्वामी है. कर्क राशि के भाइयों को रसगुल्ला या रसमलाई जैसी दूध से बनी मिठाई खिलाना शुभ माना जाता है. इससे भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक प्रेम बढ़ता है.

सिंह: सूर्य का तेज

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं. सूर्य मान-सम्मान और नेतृत्व का प्रतीक है. सिंह राशि के भाइयों को केसर पेड़ा या सुनहरे रंग की मिठाई देना शुभ माना जाता है. इससे आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा में वृद्धि की मान्यता है.

Add India.com as a Preferred Source

धनु और मीन: बृहस्पति का आशीर्वाद

धनु और मीन राशि बृहस्पति ग्रह से संबंधित हैं. बृहस्पति ज्ञान और सौभाग्य का कारक है. इन राशियों के भाइयों को बूंदी लड्डू, मालपुआ या रबड़ी वाली मिठाई देना शुभ माना जाता है. पीले रंग की मिठाइयां भाग्य को मजबूत करने का संकेत देती हैं.

मकर और कुंभ: शनि का धैर्य

मकर और कुंभ राशि शनि ग्रह से प्रभावित हैं. शनि कर्म, अनुशासन और धैर्य का प्रतीक है. इन राशियों के भाइयों को तिल के लड्डू, गुड़ की मिठाई या ड्राई फ्रूट बर्फी देना शुभ माना जाता है. तिल और गुड़ स्थिरता और मेहनत के फल का प्रतीक हैं.

राशि अनुसार मिठाई क्यों मानी जाती है शुभ?

ज्योतिष के अनुसार जब बहन प्रेम से तिलक कर भाई को राशि के अनुरूप मिठाई खिलाती है तो यह केवल एक परंपरा नहीं रहती, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का आदान-प्रदान बन जाता है. हालांकि यह पूरी तरह आस्था पर आधारित है, लेकिन त्योहारों की खूबसूरती भी इसी विश्वास में छुपी होती है.

इस Bhai Dooj 2026 पर आप भी अपने भाई की राशि जानें और उसी अनुसार मिठाई चुनें. इससे न सिर्फ रिश्ते में मिठास बढ़ेगी, बल्कि परंपरा का भाव भी और मजबूत होगा. आखिर भाई-बहन का रिश्ता ही ऐसा है जिसमें एक छोटी-सी मिठाई भी ढेर सारी खुशियां घोल देती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.