By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी को करें ये पाठ, हर संकट का होगा नाश...नोट कर लें डेट, चंद्रोदय समय और पूजा विधि
Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 2026 इस बार 6 मार्च को मनाई जाएगी. चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश के भालचंद्र को पूजा जाता है. जानें व्रत, पूजा विधि और धार्मिक महत्व.
Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026: चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाने वाली भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश के विशेष स्वरूप को समर्पित है. ‘भालचंद्र’ यानी माथे पर चंद्रमा धारण करने वाले गणपति. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से व्रत रखने और चंद्र दर्शन के बाद पूजा करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं और बुद्धि, विवेक व आत्मबल की प्राप्ति होती है.
भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 2026 कब है?
पंचांग के अनुसार
चतुर्थी तिथि प्रारंभ: 06 मार्च 2026, शाम 07 बजकर 53 मिनट.
चतुर्थी तिथि समाप्त: 07 मार्च 2026, शाम 07 बजकर 17 मिनट.
चंद्रोदय समय (06 मार्च 2026): रात 09 बजकर 31 मिनट.
संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के अनुसार रखा जाता है. इसलिए वर्ष 2026 में 06 मार्च, शुक्रवार को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा.
क्यों खास है ‘भालचंद्र’ स्वरूप?
धार्मिक कथा के अनुसार एक बार चंद्रदेव ने भगवान गणेश का उपहास किया था, जिससे उन्हें श्राप मिला. बाद में क्षमा मांगने पर गणेश जी ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया. तभी से गणपति का एक नाम ‘भालचंद्र’ पड़ा. इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने और दर्शन करने का विशेष महत्व बताया गया है.
पूजा विधि
इस दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें. दिनभर निर्जला या फलाहार व्रत रखें. शाम को भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर दीपक जलाएं. दूर्वा, मोदक, लड्डू और लाल पुष्प अर्पित करें.
“ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें. रात 09 बजकर 31 मिनट पर चंद्रमा को अर्घ्य दें और उसके बाद व्रत का पारण करें. बिना चंद्र दर्शन के यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता.
व्रत का महत्व
‘संकष्टी’ का अर्थ है संकटों का नाश करने वाली तिथि. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया व्रत सभी बाधाओं को दूर करता है. ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है. मानसिक तनाव, पारिवारिक क्लेश और निर्णयहीनता जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए भी यह दिन शुभ है. भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पर श्रद्धा और नियम से पूजा करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें