  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026 Today Know The Shubh Muhurat And Puja Vidhi Of Lord Ganesh

Sankashti Chaturthi 2026: आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन इस शुभ मुहूर्त में करें गणेश जी का पूजन, जानें पूजा का सही विधि

Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026: चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है जो गणेश जी को समर्पित है.

Published date india.com Updated: March 6, 2026 9:49 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Sankashti Chaturthi 2026: आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन इस शुभ मुहूर्त में करें गणेश जी का पूजन, जानें पूजा का सही विधि
Ganesh Ji Puja

Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026: आज यानि 6 मार्च 2026 को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा. इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और इस व्रत को बहुत ही शुभ व फलदायी माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से जातकों को सुख-समृद्धि व खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और उनके आशीर्वाद से कार्यों में आ रहे विघ्न दूर होते हैं. इसलिए इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है.

भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 2026 शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 मार्च को शाम 7 बजकर 53 मिनट पर शुरू होगी और 7 मार्च को शाम 7 बजकर 17 मिनट पर समाप्त होगी. इस व्रत में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व माना गया है और इसलिए चंद्रोदय के समय के अनुसार यह व्रत आज यानि 6 मार्च 2026 को रखा जाएगा. बता दें कि आज चंद्रोदय रात 9 बजकर 14 मिनट पर होगा. चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है.

ये भी पढ़ें: Astrology: दिल के साफ होते हैं इस राशि के लोग, मन में नहीं रखते कोई बात…फिर भी मिलता है धोखा

भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि

यह व्रत गणेश जी को समर्पित है और इस दिन भगवान गणेश का विधि-विधान से पूजन करना चाहिए. भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और मंदिर को स्वच्छ करें. इसके बाद एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मू​र्ति या प्रतिमा स्थापित करें. फिर उन्हें चंदन या सिंदूर का तिलक लगाएं और दूर्वा अर्पित करें. ध्यान रखें कि दूर्वा की संख्या 5, 7 या 11 होनी चाहिए. इसके बाद लाल फूल व मोदक अर्पित करें और व्रत कथा पढ़ें. फिर गणेश जी आरती करें, गणेश चालीसा व गणपति स्रोत का पाठ करना भी फलदायी माना गया है. दिनभर व्रत रखने के बाद रात्रि के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल अर्पित करें और व्रत का पारण करें.

भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार सभी देवी-देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया. जब वह खुद से उस संकट का समाधान नहीं निकाल पाए तो भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए गए. भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा तो दोनों भाइयों ने कहा कि वे आसानी से इसका समाधान कर लेंगे. इस प्रकार शिवजी दुविधा में आ गए. उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही समाधान करने जाएगा.

भगवान कार्तिकेय बिना किसी देर किए अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए. वहीं गणेश जी के पास मूषक की सवारी थी. ऐसे में मोर की तुलना में मूषक का जल्दी परिक्रमा करना संभव नहीं था. तब उन्होंने बड़ी चतुराई से पृथ्वी का चक्कर ना लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पार्वती और भगवान शिव की 7 परिक्रमा की. जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो इस पर गणेश जी बोले माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

इस वजह से मैंने आप की परिक्रमा की. यह उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना. इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन कर चंद्रमा को जल अर्पित करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे. साथ ही पाप का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.