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Bhanu Saptami 2026 Date: अधिकमास में कब मनाई जाएगी भानु सप्तमी? नोट करें डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Bhanu Saptami 2026 Date: भानु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य देव का पूजन किया जाता है और हिंदू धर्म में सूर्य देव को जागृत देवता माना गया है, जिन्हें हम हर दिन अपनी आंखों से देख सकते हैं.

Written by: Renu Yadav
Published: June 2, 2026, 10:46 AM IST
Bhanu Saptami 2026 Date: अधिकमास में कब मनाई जाएगी भानु सप्तमी? नोट करें डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
Bhanu Saptami 2026

Bhanu Saptami 2026 Date: हिंदू धर्म में भानु सप्तमी का विशेष महत्व माना गया है और यह दिन भगवान सूर्य को समर्पित है. कहते हैं कि सूर्य देव की उपासना करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. साथ ही ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है. धर्म शास्त्रों में भी भानु सप्तमी का महत्व का विवरण मिलता है. बता दें कि जब सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ती है उसे भानु सप्तमी कहते हैं. इस दिन यदि विधि-विधान से सूर्य देव की अराधना की जाए तो सफलता के रास्ते खुलते हैं. आइए जानते हैं कब है मनाई जाएगी भानु सप्तमी?

भानु सप्तमी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास की सप्तमी तिथि इस बार 7 जून 2026, रविवार को पड़ रही है और जब रविवार को सप्तमी तिथि आती है तो उस दिन भानु सप्तमी मनाई जाती है. सूर्य देव की उपासना के लिए भानु सप्तमी को बेहद उत्तम माना गया है.

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भानु सप्तमी 2026 शुभ मुहूर्त

भानु सप्तमी के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है. यह पूजन ब्रह्म मुहूर्त में करना शुभ माना गया है. बता दें कि 7 जून 2026 को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 2 मिनट से लेकर 4 बजकर 42 मिनट तक रहेगा. यदि इस मुहूर्त में पूजा न कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त भी शुभ होता है जो कि सुबह 11 बजकर 52 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा.

भानु सप्तमी का महत्व

भानु सप्तमी को रवि सप्तमी या विवस्वत सप्तमी भी कहा जाता है. इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है. कहते है। कि भानु सप्तमी के दिन यदि सूर्य देवता का विधिवत पूजन किया जाए तो जीवन में आ रहे सभी संकट खत्म होते हैं और आरोग्य की वृद्धि होती है. भानु सप्तमी के दिन पूजा करने वाले जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और धन-धान्य में भी बढ़ोत्तरी होती है.

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भानु सप्तमी के दिन ऐसे करें पूजा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पहली बार भगवान सूर्य अपने सात घोड़ों पर सवार होकर प्रकट हुए थे. इसलिए भानु सप्तमी का विशेष महत्व होता है और इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए. सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए तांबे के लोटे में जल लें और उसमें लाल चंदन और लाल फूल मिलाएं, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें. ऐसा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है. इस दिन ‘ॐ सूर्याय नमः’ मंत्र का जाप करना बहुत ही फलदायी होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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