Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर सूर्य देव को जल चढ़ाने से खुल सकती है किस्मत! जानें सही नियम और चमत्कारी लाभ

Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन यदि भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जाए तो सोई हुई किस्मत जाग सकती है.

Written by: Renu Yadav
Published: June 6, 2026, 6:00 PM IST
Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर सूर्य देव को जल चढ़ाने से खुल सकती है किस्मत! जानें सही नियम और चमत्कारी लाभ
Bhanu Saptami 2026

Bhanu Saptami 2026: हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जागृत देवता कहा गया है जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं और सूर्य देव की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है. वैसे तो सूर्य देव का पूजन रोजाना ही करना चाहिए लेकिन भानु सप्तमी के दिन इनकी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. बता दें कि जब शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रविवार के दिन आती है तो उसे भानु सप्तमी कहते हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार 7 जून 2026, रविवार को भानु सप्तमी मनाई जाएगी. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, भानु सप्तमी के दिन साक्षात देवता सूर्य देव की पूजा-अर्चना करने और उन्हें जल अर्पित करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं. आइए जानते हैं भानु सप्तमी पर सूर्य देव को जल चढ़ाने के सही नियम, विधि और इसके चमत्कारी लाभ.

सूर्य देव को जल अर्पित करने के नियम और सही विधि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को जल देना एक अचूक उपाय है, लेकिन इसका पूरा फल तभी मिलता है जब इसे सही नियमों के साथ किया जाए. भानु सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें. इसके बाद तांबे के लोटे में जल लें और इसमें थोड़ा सा गंगाजल, लाल चंदन, अक्षत, रोली और लाल रंग के फूल मिलाएं. जल अर्पित करते समय अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाएं, ताकि गिरते हुए जल की धारा के बीच से आपको सूर्य देव के दर्शन हो सकें. ध्यान रखें कि सूर्य देव को चढ़ाया गया जल आपके पैरों पर न गिरे. ऐसे में आप नीचे कोई गमला या थाली रख सकते हैं. बाद में उस जल को किसी पौधे की जड़ में डाल दें.

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इस मंत्र का करें जाप

सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस सरल मंत्र का जाप करें: ‘ॐ घृणि सूर्याय नमः” या “ॐ सूर्याय नमः’ इसके बाद अपने ही स्थान पर खड़े होकर तीन बार क्लॉकवाइज (दाहिनी ओर से) परिक्रमा करें और सूर्य देव को प्रणाम करें.

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भानु सप्तमी पर जल चढ़ाने के चमत्कारी लाभ

शास्त्रों के अनुसार, भानु सप्तमी के दिन सूर्य देव की उपासना करने से साधक को विशेष लाभ मिलते हैं जैसे:

  • आरोग्य और स्वास्थ्य सूर्य को ‘आरोग्य का देवता’ माना जाता है. इस दिन जल चढ़ाने से चर्म रोग, आंखों की कमजोरी और हड्डियों के दर्द से मुक्ति मिलती है. सुबह की किरणें शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भरती हैं.
  • कुंडली में सूर्य मजबूत होने से समाज में यश, कीर्ति और मान-सम्मान बढ़ता है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिलती है और सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. सूर्य देव को जल अर्पित करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है.
  • जो लोग डिप्रेशन, तनाव या अज्ञात भय से जूझ रहे हैं, उन्हें भानु सप्तमी पर सूर्य पूजा से मानसिक बल और एकाग्रता मिलती है.
  • सूर्य को पिताओं का कारक माना गया है. भानु सप्तमी के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पितृ दोष शांत होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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