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कर्ज से परेशान हैं तो आज न गंवाएं मौका! भौम प्रदोष पर करें ये उपाय, ऋण से राहत के साथ मंगल दोष से मिलेगी राहत

Bhaum Pradosh 2026: कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो भौम प्रदोष पर शिव पूजा और लाल मसूर का उपाय कर सकते हैं. जानें ऋण से राहत और मंगल दोष से जुड़े धार्मिक-ज्योतिषीय उपाय.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: September 8, 2026, 11:11 AM IST
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  • भौम प्रदोष पर कर्ज से राहत की धार्मिक मान्यता
  • शिवलिंग पर लाल मसूर अर्पित करने का ज्योतिषीय उपाय
  • ॐ नमः शिवाय जाप और शिव पूजा का महत्व
  • प्रदोष काल में पूजा और दान का विधान

Bhaum Pradosh 2026: मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष कहलाता है. आज यानी 8 सितंबर 2026 को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भौम प्रदोष मनाया जा रहा है. भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. मंगलवार का संयोग होने के कारण इस दिन की पूजा को मंगल ग्रह से जोड़कर भी देखा जाता है. यही वजह है कि भौम प्रदोष को कर्ज से राहत और मंगल से जुड़े दोषों के निवारण की कामना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.

कर्ज से परेशान हैं तो क्या करें?

धार्मिक मान्यता के अनुसार भौम प्रदोष पर भगवान शिव की पूजा करके ऋण और आर्थिक परेशानियों से राहत की प्रार्थना की जाती है. ऐसे में शाम के प्रदोष काल में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूजा शुरू करें.

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शिवलिंग पर सबसे पहले जल अर्पित करें. इसके बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दूध या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं. बेलपत्र, फूल, धूप और दीप अर्पित करें. इसके बाद ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से राहत की प्रार्थना करें. प्रदोष पूजा में दान और सेवा को भी महत्वपूर्ण माना जाता है. इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या कोई उपयोगी वस्तु दान कर सकते हैं. इसका उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना होना चाहिए.

शिवलिंग पर चढ़ाएं लाल मसूर

भौम प्रदोष का एक खास ज्योतिषीय एंगल मंगल ग्रह से जुड़ा है. ज्योतिषीय परंपरा में मंगल को भूमि, साहस, ऊर्जा और ऋण जैसे विषयों से जोड़ा जाता है. इसी वजह से मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष पर मंगल से संबंधित उपाय भी बताए जाते हैं.

मंगल दोष से राहत की ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर लाल मसूर अर्पित करने का उपाय बताया जाता है. इसके लिए पहले शिवलिंग पर स्वच्छ जल चढ़ाएं. फिर श्रद्धा के अनुसार थोड़ी मात्रा में लाल मसूर अर्पित करें और भगवान शिव से मंगल से जुड़े अशुभ प्रभावों से राहत की प्रार्थना करें. इसके साथ ॐ नमः शिवाय का जाप करें.

आज का प्रदोष काल कब है?

पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तिथि दोपहर 2:42 बजे शुरू हुई है और 9 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी. उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में सूर्यास्त के समय में अंतर होने के कारण प्रदोष काल भी कुछ मिनट आगे-पीछे हो सकता है. इसलिए पूजा के लिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग का समय देखना बेहतर रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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