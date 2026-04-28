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Bhauma Pradosh 2026: आखिर मंगलवार को क्यों कहते हैं 'भौम प्रदोष'? जानें कर्ज मुक्ति और मंगल दोष निवारण का यह महासंयोग
भौम प्रदोष 2026 के महत्व को विस्तार से समझें. जानें क्यों मंगलवार की त्रयोदशी कर्ज मुक्ति और मंगल दोष दूर करने के लिए अचूक मानी जाती है. 28 अप्रैल 2026 को पड़ने वाले इस व्रत के पौराणिक महत्व को जानें.
Bhauma Pradosh 2026: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे उत्तम दिन माना गया है. हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में महादेव की साधना की जाती है लेकिन जब यह त्रयोदशी मंगलवार के दिन पड़ती है, तो इसे भौम प्रदोष कहा जाता है. 28 अप्रैल, 2026 को वैशाख मास का भौम प्रदोष व्रत पड़ रहा है. यह दिन न केवल आध्यात्मिक शांति के लिए, बल्कि भौतिक बाधाओं जैसे कर्ज और मंगल दोष को दूर करने के लिए भी एक विशेष विंडो की तरह काम करता है.
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भौम शब्द का गहरा अर्थ और धार्मिक जुड़ाव
शास्त्रों और अमरकोश के अनुसार, भौम शब्द का सीधा संबंध मंगल ग्रह से है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, मंगल देव का जन्म भगवान शिव के पसीने की बूंद जब पृथ्वी पर गिरी थी, तब हुआ था. चूँकि उनका उद्भव भूमि से हुआ, इसलिए उन्हें भूमि-पुत्र या भौम कहा जाता है. जब मंगलवार के दिन शिव की प्रिय तिथि त्रयोदशी आती है, तो यह पिता (शिव) और पुत्र (मंगल) के मिलन का उत्सव बन जाता है. यही कारण है कि इस दिन की गई पूजा का फल अन्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक और शीघ्र प्राप्त होता है.
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कर्ज मुक्ति (ऋण मोचन) के लिए वरदान है यह दिन
आज के दौर में आर्थिक अस्थिरता और कर्ज की समस्या आम है. ज्योतिष में मंगल को ऋणहर्ता यानी कर्ज को हरने वाला देवता माना गया है. यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर है या आप ऋण के जाल में फंसे हैं, तो भौम प्रदोष पर किए गए उपाय प्रभावी होते हैं:
ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ: भौम प्रदोष की शाम को शिवलिंग के समक्ष बैठकर इस स्तोत्र का पाठ करने से बंद पड़े आर्थिक रास्ते खुलते हैं.
विशेष अर्पण: इस दिन महादेव को गुड़ और मसूर की दाल अर्पित करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि मंगल के इन प्रतीकों को शिव को सौंपने से आर्थिक बोझ कम होता है.
मंगल दोष और वैवाहिक बाधाओं का निवारण
कुंडली में मंगल दोष होने पर विवाह में देरी, कलह या दुर्घटनाओं का भय बना रहता है. भौम प्रदोष पर शिव की आराधना मंगल की उग्रता को नियंत्रित करती है. भगवान शिव अघोर भी हैं और मंगलकारी भी जब कोई जातक इस दिन प्रदोष काल में शहद से शिवलिंग का अभिषेक करता है, तो उसके स्वभाव में सौम्यता आती है और मांगलिक दोष के नकारात्मक प्रभाव धीरे-धीरे समाप्त होने लगते हैं.
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भौम प्रदोष 2026: पूजन विधि और प्रदोष काल का महत्व
प्रदोष व्रत की सफलता समय पर निर्भर करती है. पूजा के लिए सबसे सटीक समय सूर्यास्त के समय होगा.
- संध्या पूजन: प्रदोष काल (सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और बाद) में स्नान कर सफेद या लाल वस्त्र धारण करें.
- पंचामृत अभिषेक: शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का अभिषेक करें.
- हनुमान चालीसा का पाठ: चूंकि मंगलवार है और हनुमान जी शिव के ही अवतार हैं, इसलिए इस दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से मंगल ग्रह की प्रतिकूलता पूरी तरह समाप्त हो जाती है.
- दीपदान: शाम के समय शिव मंदिर की चौखट पर गाय के घी का दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है.
भौम प्रदोष केवल एक व्रत नहीं, बल्कि स्वयं को ऊर्जावान बनाने और जीवन की बाधाओं को जलाने का अवसर है. चाहे वह भूमि-भवन से जुड़े मामले हों, साहस की कमी हो या भारी कर्ज, महादेव और भौम देव की संयुक्त पूजा हर भक्त के जीवन में मंगल ही मंगल करती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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