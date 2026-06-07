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Shiva Purana: क्यों माता पार्वती ने शिव के परम भक्त को बना दिया था 'हड्डियों का ढांचा'? छीन लिया था मांस और खून!

Shiva Purana: चूहे का रूप धरकर अर्धनारीश्वर को चुनौती देने वाले भृंगी ऋषि से क्यों छीना गया था मांस और खून? जानिए उन्हें तीसरा पैर मिलने का शिवपुराण का प्रामाणिक सच

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: June 7, 2026, 7:54 PM IST
shivshakti
शिव पुराण की कथा

Shiva Purana: यह शिव महापुराण की एक ऐसी अद्भुत और आंखें खोलने वाली कथा है, जो हमें सिखाती है कि शिव और शक्ति अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. जब कोई अपनी भक्ति के अहंकार में इस परम सत्य को भूल जाता है, तो उसका पतन निश्चित है. भृंगी ऋषि के साथ भी यही हुआ आइए जानते हैं कि आखिर माता पार्वती को इतना कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा.

अनन्य भक्ति का अहंकार

भृंगी ऋषि महादेव के बहुत बड़े और परम भक्त थे. वे दिन-रात केवल शिव नाम जपते थे. लेकिन उनके भीतर एक बहुत बड़ा दोष आ गया था वे माता पार्वतीको पूजनीय नहीं मानते थे. उनका मानना था कि वे केवल पुरुष तत्व यानी शिव की आराधना करेंगे, प्रकृति या नारी तत्व की नहीं.

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जब वे कैलाश जाते, तो माता पार्वती को अनदेखा करके केवल महादेव के चरणों में शीश नवाते. माता पार्वती इस बात से विचलित नहीं थीं कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा, बल्कि वे भृंगी के इस अज्ञान और भेदभाव को देखकर चिंतित थीं.

अर्धनारीश्वर रूप को चुनौती

भृंगी ऋषि के इस भ्रम को तोड़ने के लिए महादेव और माता पार्वती ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा माता पार्वती का था. ब्रह्मांड को यह संदेश देना था कि दोनों एक ही हैं. जब भृंगी ऋषि कैलाश पहुंचे और उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप देखा, तब भी उनका अहंकार शांत नहीं हुआ. उन्होंने सोचा, मैं केवल शिव वाले हिस्से की परिक्रमा करूंगा. उन्होंने एक चूहे का रूप धरा और अर्धनारीश्वर रूप के बिल्कुल बीच से काटते हुए केवल शिव जी वाले दाहिने हिस्से की परिक्रमा करने की कोशिश की.

माता पार्वती का क्रोध और श्राप

भृंगी ऋषि की इस जिद और दुस्साहस को देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठीं. उन्होंने भृंगी को सनातन सृष्टि का वह नियम समझाया जिसे वे भूल चुके थे. माता पार्वती ने कहा

भृंगी, तुम भूल रहे हो कि ब्रह्मांड का हर जीव शिव और शक्ति के मिलन से बना है. तुम शिव के अंश चेतना का सम्मान करते हो, लेकिन मेरे अंश ऊर्जा का अपमान करते हो. यदि तुम्हें मुझसे इतनी ही घृणा है, तो तुम्हारे शरीर में मेरा जो भी अंश है, वह तुरंत नष्ट हो जाए.

सनातन विज्ञान और शास्त्रों के अनुसार, मनुष्य के शरीर में:

पिता शिव का अंश: हड्डियां और तंत्रिका तंत्र, स्थिरता.

माता शक्ति का अंश: मांस, रक्त और त्वचा, ऊर्जा और गतिशीलता.

जैसे ही माता पार्वती ने अपना श्राप दिया, भृंगी ऋषि के शरीर से सारा मांस और रक्त तुरंत गायब हो गया. वे उसी क्षण केवल हड्डियों का एक सूखा हुआ ढांचा बनकर धरती पर गिर पड़े.

कंकाल बनने के बाद तीसरा पैर और न्याय

मांस और रक्त के बिना भृंगी ऋषि के पास कोई ऊर्जा नहीं बची. वे खड़े होने या चलने-फिरने के लायक भी नहीं रहे. तब भृंगी ऋषि की आंखें खुलीं. उन्हें समझ आया कि शक्ति के बिना शिव शव समान हैं यानी बिना ऊर्जा के चेतना निष्क्रिय है.

भृंगी ऋषि ने अपनी भूल स्वीकार की और माता पार्वती से क्षमा मांगी. महादेव अपने इस भक्त की दशा देखकर द्रवित हो गए. चूंकि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था, इसलिए महादेव ने भृंगी को सहारा देने के लिए एक तीसरा पैर प्रदान किया, ताकि वे अपने कंकाल रूप में भी खड़े हो सकें और चल सकें. महादेव ने उन्हें अपने परम गणों में भी शामिल किया.

आज भी कई प्राचीन मंदिरों में भृंगी ऋषि की तीन पैरों वाली कंकाल जैसी मूर्तियां देखी जा सकती हैं. यह कथा हमें सिखाती है कि संसार में पुरुष और प्रकृति, ज्ञान और क्रिया, या नर और नारी एक-दूसरे से अलग नहीं हैं. पूर्णता हमेशा संतुलन में है, विभाजन में नहीं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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