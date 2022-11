इस दिशा से काली चींटियां घर में आएं तो पैसों से भरने वाली है झोली, जानें चींटी से मिलने वाले संकेत

काली चींटियों का घर में आना: यदि आपको घर में काली चींटियां नजर आएं तो जीवन से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेत मिल सकते हैं. जानते हैं इन संकेतों के बारे में...

काली चींटियों का घर में आना: घर में कभी लाल तो कभी काली चींटियां दिखाई देती हैं. हालांकि हम आज काली चींटियों (black ant in house) की बात कर रहे हैं. बता दें कि काली चींटियां न केवल शुभ और अशुभ (black ants sign of good luck) संकेत दे सकती हैं बल्कि आपको ये भी बता सकती हैं कि आप जल्दी ही किसी यात्रा पर जा सकते हैं. ऐसे में लोगों को इन संकेतों के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि काली चींटियां (black ants in house good luck) जीवन से जुड़े क्या संकेत दे सकती हैं. पढ़ते हैं आगे…

घर में काली चींटी का आना शुभ या अशुभ

अगर घर में काली चींटियां पूर्व दिशा से आती नजर आएं तो समझ जाएं कि कोई सकारात्मक सूचना मिलने वाली है. घर में काली चींटियां पश्चिम दिशा से आती नजर आएं तो समझ जाएं कि जल्द ही यात्रा का योग बन सकता है. यदि घर में काली चींटियां उत्तर दिशा से आती नजर आएं तो समझ जाएं कि धन की कमी की समस्या दूर हो सकती है. अगर घर में काली चींटियां दक्षिण दिशा से आती नजर आएं तो समझ जाएं कि कोई मंगल सूचना मिलने वाली है. यदि घर में रखे गोल्ड के पास काली चींटिया नजर आएं तो ये बेहद शुभ माना जाता है. इसका मतलब ये है कि जल्दी आपको नए आभूषण मिल सकते हैं. यदि चींटिया चावल के भरे बर्तन से निकलती नजर आए तो इसका मतलब ये हैं कि जल्दी धन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं. इससे आर्थिक स्थिति भी सही होती है.

नोट – इस लेख में दी गई जानकारी मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है. india.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें.