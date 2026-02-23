By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Astrology for Students: एग्जाम हॉल में जाने से पहले करें ये 3 काम...दिमाग चलेगा सुपरफास्ट, सफलता होगी पक्की!
अगर आप भी परीक्षा में बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो मेहनत के साथ मां सरस्वती का स्मरण जरूर करें. विश्वास और प्रयास का संगम ही सफलता दिलाता है.
Astrology for Students: परीक्षा का समय हर छात्र के लिए चुनौती भरा होता है. चाहे बोर्ड एग्जाम हो या प्रतियोगी परीक्षा, मेहनत के साथ मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा भी बेहद जरूरी है. ज्योतिष और मंत्र विज्ञान के अनुसार विद्या की देवी सरस्वती यदि नियमित रूप से मां सरस्वती का स्मरण किया जाए तो घबराहट कम होती है और आत्मविश्वास
बीज मंत्र से बढ़ेगी याददाश्त और फोकस
बीज मंत्र- ॐ ऐं नमः
रोज सुबह स्नान के बाद शांत मन से 108 बार इस मंत्र का जाप करें. ‘ऐं’ ध्वनि को ज्ञान और वाणी का मूल बीज माना गया है. ज्योतिष मानता है कि इसका नियमित उच्चारण दिमाग को स्थिर करता है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाता है. परीक्षा के दिनों में कम से कम 11 दिन तक निरंतर जाप करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं.
पढ़ाई शुरू करने से पहले यह श्लोक जरूर बोलें
पुस्तक खोलते समय या पढ़ाई शुरू करने से पहले यह प्रार्थना अवश्य करें. ये श्लोक मन को एकाग्र करता है और पढ़ाई में रुचि बढ़ाता है. कई विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में बैठने के बाद भी इसे मन ही मन दोहराते हैं, जिससे तनाव कम होता है.
सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी।
विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा॥
मां सरस्वती का ध्यान क्यों है जरूरी?
रोज 5-10 मिनट मां सरस्वती का ध्यान करें.
पढ़ाई की टेबल साफ-सुथरी रखें.
सफेद या हल्के पीले रंग का प्रयोग शुभ माना जाता है.
परीक्षा के दिन घर से दही-चीनी खाकर निकलें.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मन शांत होता है, तभी ज्ञान सही दिशा में काम करता है. ध्यान और मंत्र जाप मानसिक ऊर्जा को संतुलित करते हैं, जिससे कठिन प्रश्नों का उत्तर भी सहजता से याद आता है.
सूर्य मंत्र से बढ़ाएं आत्मविश्वास
सूर्य को आत्मबल और नेतृत्व का कारक माना गया है. परीक्षा वाले दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें और 11 बार ॐ घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.
सफलता का असली सूत्र
ध्यान रखें कि मंत्र और उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब उनके साथ मेहनत और अनुशासन जुड़ा हो. नियमित अभ्यास, टाइम मैनेजमेंट और सकारात्मक सोच सफलता की असली कुंजी हैं. आध्यात्मिक उपाय आत्मविश्वास देते हैं, लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक आपकी तैयारी तय करती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
