Astrology for Students: एग्जाम हॉल में जाने से पहले करें ये 3 काम...दिमाग चलेगा सुपरफास्ट, सफलता होगी पक्की!

अगर आप भी परीक्षा में बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो मेहनत के साथ मां सरस्वती का स्मरण जरूर करें. विश्वास और प्रयास का संगम ही सफलता दिलाता है.

Published date india.com Published: February 23, 2026 5:18 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
Astrology for Students: एग्जाम हॉल में जाने से पहले करें ये 3 काम...दिमाग चलेगा सुपरफास्ट, सफलता होगी पक्की!

Astrology for Students: परीक्षा का समय हर छात्र के लिए चुनौती भरा होता है. चाहे बोर्ड एग्जाम हो या प्रतियोगी परीक्षा, मेहनत के साथ मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा भी बेहद जरूरी है. ज्योतिष और मंत्र विज्ञान के अनुसार विद्या की देवी सरस्वती यदि नियमित रूप से मां सरस्वती का स्मरण किया जाए तो घबराहट कम होती है और आत्मविश्वास

बीज मंत्र से बढ़ेगी याददाश्त और फोकस

बीज मंत्र- ॐ ऐं नमः

रोज सुबह स्नान के बाद शांत मन से 108 बार इस मंत्र का जाप करें. ‘ऐं’ ध्वनि को ज्ञान और वाणी का मूल बीज माना गया है. ज्योतिष मानता है कि इसका नियमित उच्चारण दिमाग को स्थिर करता है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाता है. परीक्षा के दिनों में कम से कम 11 दिन तक निरंतर जाप करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं.

पढ़ाई शुरू करने से पहले यह श्लोक जरूर बोलें

पुस्तक खोलते समय या पढ़ाई शुरू करने से पहले यह प्रार्थना अवश्य करें. ये श्लोक मन को एकाग्र करता है और पढ़ाई में रुचि बढ़ाता है. कई विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में बैठने के बाद भी इसे मन ही मन दोहराते हैं, जिससे तनाव कम होता है.

सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी।

विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा॥

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

मां सरस्वती का ध्यान क्यों है जरूरी?

रोज 5-10 मिनट मां सरस्वती का ध्यान करें.

पढ़ाई की टेबल साफ-सुथरी रखें.

सफेद या हल्के पीले रंग का प्रयोग शुभ माना जाता है.

परीक्षा के दिन घर से दही-चीनी खाकर निकलें.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मन शांत होता है, तभी ज्ञान सही दिशा में काम करता है. ध्यान और मंत्र जाप मानसिक ऊर्जा को संतुलित करते हैं, जिससे कठिन प्रश्नों का उत्तर भी सहजता से याद आता है.

सूर्य मंत्र से बढ़ाएं आत्मविश्वास

सूर्य को आत्मबल और नेतृत्व का कारक माना गया है. परीक्षा वाले दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें और 11 बार ॐ घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.

सफलता का असली सूत्र

ध्यान रखें कि मंत्र और उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब उनके साथ मेहनत और अनुशासन जुड़ा हो. नियमित अभ्यास, टाइम मैनेजमेंट और सकारात्मक सोच सफलता की असली कुंजी हैं. आध्यात्मिक उपाय आत्मविश्वास देते हैं, लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक आपकी तैयारी तय करती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.