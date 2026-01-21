By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Braj Holi 2026 Dates: बसंत पंचमी से शुरू होगी ब्रज में होली, 40 दिनों तक चलता है रंगों का यह उत्सव, नोट करें लट्ठमार होली की डेट
Braj Holi 2026 Dates: देशभर में होली का पर्व दो दिन तक मनाया जाता है लेकिन ब्रज में होली 40 दिनों तक मनाई जाती है और इस दौरान लोग केवल रंग से नहीं, बल्कि लड्डू और फूलों से भी होली खेलते हैं.
Braj Holi 2026 Dates: ब्रज की होली देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है और ब्रज की होली देखने के दिन देश-विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक ब्रज में पहुंचते हैं. विशेष तौर पर बरसाना की लट्ठमार होली तो देश-विदेश में फेमस है. जहां पूरे देश में होली का पर्व दो दिनों का होत है, वहीं ब्रज में यानि मथुरा-वृंदावन में होली 40 दिनों तक मनाई जाती है. जिसकी शुरुआत बसंत पंचमी से होती है और इस दौरान लड्डूमार होली, लट्ठमार होली, फूलों की होली और कई रूपों में होली का पर्व मनाया जाता है. अगर आप भी इस बार ब्रज की होली देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां देखें ब्रज की होली का पूरा कैलेंडर.
बसंत पंचमी से शुरू होगी ब्रज की होली
ब्रज क्षेत्र में होली के पर्व की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से होती है. जो कि इस साल 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. यानि इस बार ब्रज में 23 जनवरी से होली के उत्सव की शुरुआत होगी. बसंत पंचमी के दिन बरसाना गांव में राधारानी मंदिर में सबसे पहले लाडली जी को गुलाल लगाया जाएगा. लाडली जी यानि राधारानी को गुलाल लगाने के बाद मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण को गुलाल लगाया जाता है. इस दिन ब्रज में जाने वाले भक्त भी गुलाल व अबीर में रंगे हुए नजर आते हैं.
बांके बिहारी मंदिर में मिलता है रंगों का प्रसाद
बसंत पंचमी के दिन बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण को रंग लगाया जाता है और फिर इसके बाद वह रंग भक्तों को भी लगाया जाता है. इस दिन मंदिर के पुजारी पुजारी रंग उड़ाकर होली के पर्व की शुरुआत करते हैं और मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को प्रसाद के तौर पर गुलाल लगाया जाता है. इस दिन से लेकर होली तक पूरे ब्रज की रौनक देखने लायक होती है.
यहां देखें ब्रज की होली का पूरा कैलेंडर
- 25 फरवरी 2026, बुधवार: लड्डू होली, बरसाना
- 26 फरवरी 2026, गुरुवार: लठ्ठमार होली, बरसाना
- 27 फरवरी 2026, शुक्रवार: लठ्ठमार होली, नंदगांव
- 28 फरवरी 2026, शनिवार: फूलों की होली, वृंदावन
- 1 मार्च 2026, रविवार: छड़ी-मार होली, गोकुल
- 2 मार्च 2026, सोमवार: रमण रेती होली, गोकुल
- 3 मार्च 2026, मंगलवार: होलिका दहन
- 4 मार्च 2026, बुधवार: रंगवाली होली/धुलंडी
- 5 मार्च 2026, गुरुवार: हुरंगा होली (दाऊजी का हुरंगा), दाऊजी मंदिर
- 6 मार्च 2026, शुक्रवार: बलदेव हुरंगा, बलदेव
