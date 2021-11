Kedarnath Temple Closed: केदारनाथ मंदिर के कपाट आज से बंद हो गए हैं. मंदिर के कपाट ठंड का मौसम रहने तक बंद किये गए हैं. आज सुबह आठ बजे से कपाट बंद कर दिए गए हैं.Also Read - पूरे विधि विधान के साथ खुले बाबा केदारनाथ के कपाट, लॉकडाउन के चलते श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे दर्शन

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार, आज ही ये फैसला किया गया. अब केदारनाथ मंदिर के कपाट नहीं खुलेंगे और न ही दर्शन किये जा सकेंगे.

Uttarakhand: Portals of Kedarnath temple closed for the winter season, today at 8 am. pic.twitter.com/agNjynbMh8

— ANI (@ANI) November 6, 2021