Budh Asta 2026: बुध हुए अस्त, अब रहें सावधान! ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी

Budh Asta 2026: बुध हुए अस्त, ज्योतिष के अनुसार इस दौरान 5 कामों से बचना चाहिए. जानें बुध अस्त का असर और किन बातों में सावधानी बरतनी जरूरी है.

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Budh Asta 2026

बुध अस्त का असर शुरू.

इन 5 गलतियों से बचें.

वाणी और फैसलों में रखें संयम.

कारोबार में बरतें खास सावधानी.

Budh Asta 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क, शिक्षा, व्यापार, गणना और संचार का कारक माना गया है. जब कोई ग्रह सूर्य के बेहद करीब आ जाता है तो उसकी दृश्यता कम हो जाती है, जिसे ज्योतिष में अस्त होना कहा जाता है. अब बुध ग्रह के अस्त होने से ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव लोगों के निर्णय लेने की क्षमता, बातचीत और व्यापारिक मामलों पर पड़ने की मान्यता है. ऐसे में इस अवधि में कुछ कामों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

बिना सोचे-समझे बड़ा फैसला न लें

बुध को विवेक, तर्क और निर्णय क्षमता से जोड़ा जाता है. बुध अस्त की अवधि में जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचने की सलाह दी जाती है. खासतौर पर नौकरी बदलने, बड़ा निवेश करने, नया कारोबार शुरू करने या किसी महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें.

बातचीत में कटु शब्दों से बचें

बुध वाणी और संचार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं. इसलिए इस अवधि में बातचीत करते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. गुस्से में किसी को जवाब देना, बिना पूरी बात समझे प्रतिक्रिया देना या छोटी बात को विवाद में बदलना रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है. परिवार और कार्यस्थल पर संयमित भाषा का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा.

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कागजी काम में लापरवाही न करें

बुध का संबंध दस्तावेज, लेखन, गणना और संचार से माना जाता है. इसलिए किसी भी जरूरी कागज, कॉन्ट्रैक्ट, बैंकिंग दस्तावेज या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को जल्दबाजी में पूरा न करें. हस्ताक्षर करने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ना और जरूरी जानकारी दोबारा जांचना समझदारी होगी.

कारोबार में बिना जांचे निवेश न करें

व्यापार के क्षेत्र में बुध को विशेष महत्व दिया जाता है. बुध अस्त के दौरान कारोबारी लोगों को बिना जानकारी के किसी नई योजना में पैसा लगाने से बचने की सलाह दी जाती है. किसी पार्टनरशिप, डील या निवेश से पहले बाजार की स्थिति, दस्तावेज और आर्थिक जोखिमों की जांच कर लेना बेहतर माना जाता है.

झूठे वादे और गलत जानकारी से बचें

बुध का संबंध वाणी और संचार से होने के कारण इस अवधि में गलत सूचना फैलाने, झूठ बोलने या किसी से ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जिन्हें पूरा करना संभव न हो. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध से जुड़े मामलों में स्पष्टता और ईमानदार संवाद को महत्व देना शुभ माना जाता है.

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बुध अस्त में क्या करें?

इस अवधि में अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना, महत्वपूर्ण निर्णयों में जल्दबाजी न करना और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना लाभकारी माना जाता है. बुध से संबंधित शुभ उपायों में भगवान गणेश की पूजा, गणेश मंत्र का जाप और जरूरतमंदों को हरी वस्तुओं का दान करने की परंपरा बताई जाती है. हालांकि किसी विशेष राशि या कुंडली पर बुध अस्त का प्रभाव अलग-अलग हो सकता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.