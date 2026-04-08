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Astrology: कुंडली में 'बुध दोष' बिगाड़ सकता है आपकी बुद्धि और व्यापार, जानें इसके लक्षण और अचूक उपाय

Astrology Tips: कुंडली में बुध दोष होने पर बुद्धि और व्यापार में भारी नुकसान हो सकता है. जानें बुध दोष के मुख्य लक्षण, इसके पीछे के ज्योतिषीय कारण और दूर करने के अचूक उपाय.

(Ai Generated Image)

Astrology: ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अपना एक विशेष महत्व और कार्यक्षेत्र होता है. इन्हीं में से एक हैं ‘बुध देव’, जिन्हें ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है. बुध ग्रह मुख्य रूप से हमारी बुद्धि, तर्कशक्ति, संवाद और व्यापार के नियंत्रक माने जाते हैं. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है, तो वह व्यक्ति हाजिरजवाब, चतुर और एक सफल कारोबारी बनता है. लेकिन, यदि यही बुध ‘दोष’ का रूप ले ले या कुंडली में पीड़ित हो जाए, तो जीवन में उथल-पुथल मच जाती है.

क्या होता है बुध दोष?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब बुध ग्रह कुंडली के अशुभ भावों जैसे छठे, आठवें या बारहवें भाव में बैठते हैं या फिर मंगल, राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आते हैं, तो वे शुभ फल देना बंद कर देते हैं. इसे ही ‘बुध दोष’ कहा जाता है. इस स्थिति में व्यक्ति की मानसिक क्षमता और आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रहार होता है.

बुध दोष के प्रमुख लक्षण: ऐसे पहचानें

बुध दोष होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसके मुख्य संकेत नीचे दिए गए हैं:

मानसिक दुविधा और निर्णय में देरी: बुध दोष से प्रभावित व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता. वह हमेशा संशय में रहता है और उसकी तर्कशक्ति कमजोर हो जाती है.

वाणी और संवाद में बाधा: ऐसे लोगों को अपनी बात दूसरों के सामने रखने में हिचकिचाहट होती है. कई बार व्यक्ति को हकलाने या तुतलाने की समस्या भी हो सकती है.

व्यापार में लगातार घाटा: अगर चलते हुए काम अचानक रुक जाएं या व्यापार में बिना किसी ठोस कारण के बड़ा आर्थिक नुकसान होने लगे, तो यह कमजोर बुध का संकेत है.

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शिक्षा में एकाग्रता की कमी: छात्रों के लिए बुध का खराब होना घातक हो सकता है. वे पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाते हैं और परीक्षा के समय घबराहट महसूस करते हैं.

शारीरिक समस्याएं: ज्योतिष के अनुसार बुध का संबंध हमारी त्वचा और नसों से है. बुध दोष के कारण खुजली, एलर्जी या नसों में खिंचाव जैसी दिक्कतें बनी रहती हैं.

बुध दोष के कारण

कुंडली में बुध के खराब होने के कई कारण हो सकते हैं. ग्रह गोचर के अलावा हमारे कर्म भी इसे प्रभावित करते हैं. जो लोग अपनी बहन, बुआ या बेटी का सम्मान नहीं करते, उनका बुध अक्सर कमजोर हो जाता है. इसके अलावा, घर की उत्तर दिशा में गंदगी रखना या वहां भारी सामान रखना भी बुध ग्रह को नकारात्मक बनाता है.

निवारण के अचूक उपाय

यदि आपकी कुंडली में बुध दोष है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ सरल और प्रभावी उपायों से आप बुध देव को प्रसन्न कर सकते हैं:

भगवान गणेश की शरण: बुध के अधिष्ठाता देव भगवान गणेश हैं. प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाएं. उन्हें बेसन के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं. इससे बुद्धि तेज होती है और व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं.

हरे रंग का प्रयोग: बुध का प्रिय रंग हरा है. बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें. इसके अलावा, गाय को हरा चारा खिलाना बुध दोष को शांत करने का सबसे रामबाण उपाय माना जाता है.

दान-पुण्य का महत्व: बुधवार के दिन साबुत हरी मूंग की दाल, कांसे के बर्तन या पन्ने का दान करना अत्यंत फलदायी होता है. जरूरतमंद छात्रों को कॉपी-किताबें दान करने से भी बुध की कृपा मिलती है.

मंत्रों का प्रभाव: रोजाना या कम से कम हर बुधवार को बुध के बीज मंत्र ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम: का 108 बार जाप करें. यह मंत्र मानसिक शांति और वाणी में स्पष्टता लाता है.

रत्न धारण: यदि दोष अधिक गंभीर हो, तो किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह पर ‘पन्ना’ (Emerald) रत्न धारण किया जा सकता है. यह बुध की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है.

बुध ग्रह हमारे जीवन के आधार यानी ‘बुद्धि’ को नियंत्रित करते हैं. यदि आप अपने व्यवहार में विनम्रता लाएं और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, तो बुध देव स्वतः ही शुभ फल देने लगते हैं. ऊपर दिए गए उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाने से न केवल व्यापार में वृद्धि होगी, बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.