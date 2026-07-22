Budh Margi 2026: 'ग्रहों के राजकुमार' का बड़ा फेरबदल! मिथुन में मार्गी होते ही इन राशियों को मिलेंगे तरक्की के नए मौके

Budh Margi 2026: 24 जुलाई 2026 को बुध देव मिथुन राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं. जानिए बुध की सीधी चाल से किन 4 राशियों का भाग्य चमकेगा और करियर में नए अवसर मिलेंगे.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 22, 2026, 8:03 PM IST
budh margi 2026
Budh Margi 2026: मिथुन राशि में मार्गी होंगे बुध, इन 4 राशियों को मिलेगी तरक्की और बड़ा धन लाभ
  • 24 जुलाई को बुध चलेंगे सीधी चाल 
  • बुध की सीधी चाल से करियर-कारोबार में उछाल के योग
  • 4 भाग्यशाली राशियों को धन लाभ और तरक्की के बेहतरीन अवसर मिलेंगे.
  • आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वाणी का प्रभाव बढ़ेगा.

Budh Margi 2026: वैदिक ज्योतिष में ‘ग्रहों के राजकुमार’ कहे जाने वाले बुध देव की चाल में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है. 24 जुलाई 2026 को बुध अपनी स्वराशि मिथुन में वक्री (उल्टी चाल) से मार्गी (सीधी चाल) हो जाएंगे. ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, विवेक, तर्क, वाणी, संवाद और व्यापार का मुख्य कारक माना जाता है. ऐसे में जब भी बुध अपनी चाल बदलते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन, विशेषकर उनके करियर, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति पर पड़ता है.

ज्योतिष के अनुसार, बुध का अपनी ही राशि मिथुन में मार्गी होना बेहद शुभ और फलदायी माना जा रहा है. वक्री अवस्था के दौरान जो काम अटक गए थे या फैसलों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, अब उसमें स्पष्टता और तेजी आएगी. आइए जानते हैं कि बुध देव के इस बड़े फेरबदल से किन-किन राशियों की सोई किस्मत जागने वाली है और किसे तरक्की के नए मौके मिलेंगे.

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इन राशियों का शुरू होगा ‘गोल्डन पीरियड’

  1. मिथुन राशि (Gemini) – आत्मविश्वास और तरक्की का योग

बुध देव आपकी ही राशि के स्वामी हैं और वे आपकी कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न भाव में ही मार्गी हो रहे हैं.

लाभ: आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर होगी.

करियर और बिजनेस: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबारियों के लिए यह समय नए सौदों को अंतिम रूप देने के लिए उत्तम है. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

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  1. कन्या राशि (Virgo) – करियर में नई ऊंचाई

कन्या राशि भी बुध के स्वामित्व वाली राशि है. बुध आपकी राशि से दशम यानि कर्म भाव में मार्गी होंगे.

लाभ: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की तारीफ होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

अवसर: जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें बेहतरीन ऑफर मिल सकते हैं. व्यापार में विस्तार की योजनाएं अब धरातल पर उतरेंगी. प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय अनुकूल परिणाम लाएगा।.

  1. तुला राशि (Libra) – भाग्य का पूरा साथ

तुला राशि वालों के लिए बुध नवम (भाग्य) भाव में मार्गी हो रहे हैं.

लाभ: अब तक आपके कामों में जो रुकावटें आ रही थीं, वे दूर होंगी और भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: धार्मिक कार्यों या व्यावसायिक सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए धन लाभ के योग बनाएंगी. निवेश के लिए भी यह समय अच्छा साबित हो सकता है. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा.

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  1. कुंभ राशि (Aquarius) – बौद्धिक क्षमता और धन वृद्धि

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध पंचम भाव यानि विद्या, बुद्धि और संतान में मार्गी हो रहे हैं.

लाभ: मीडिया, आईटी, लेखन, शोध और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है.

रिलेशनशिप: आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग आसानी से आपकी ओर आकर्षित होंगे. आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे संचित धन में वृद्धि होगी.

बुध को मजबूत करने के आसान उपाय

यदि आप बुध देव का विशेष आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो बुध मार्गी होने की इस अवधि के दौरान ये उपाय अवश्य करें:

मंत्र का जाप: प्रतिदिन ‘ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः’ का 108 बार जाप करें.

दान-पुण्य: बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं.

उपहार दें: बहन, बुआ या छोटी कन्याओं को हरे रंग की चीजें या वस्त्र उपहार में दें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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