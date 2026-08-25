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रक्षाबंधन के बाद बदल जाएगा इन 4 राशियों का भाग्य, बुध बनाएंगे धन लाभ के योग

Budh Nakshatra Gochar 2026: रक्षाबंधन के बाद 29 अगस्त को बुध पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार 4 राशियों को धन, करियर और तरक्की के मामले में शुभ परिणाम मिल सकते हैं.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 25, 2026, 10:48 AM IST
BUDH GOCHAR
रक्षाबंधन के बाद शुरू होगा इन 4 राशियों का अच्छा दौर, बुध खोलेंगे तरक्की के रास्ते
  • 29 अगस्त को बुध का नक्षत्र परिवर्तन
  • पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में करेंगे प्रवेश
  • 4 राशियों को मिल सकते हैं शुभ परिणाम
  • धन और करियर में लाभ के संकेत

Budh Nakshatra Gochar 2026: ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को ज्योतिष शास्त्र में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. ग्रहों के राशि और नक्षत्र परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरीके से पड़ने की मान्यता है. इसी क्रम में अगस्त के आखिरी दिनों में बुध एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार 29 अगस्त 2026 को बुध मघा नक्षत्र से निकलकर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. यह परिवर्तन रक्षाबंधन के ठीक बाद होगा.

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र माने जाते हैं. वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, शिक्षा, व्यापार और संचार से संबंधित ग्रह माना गया है, जबकि शुक्र धन, सुख-सुविधा, वैभव और भौतिक समृद्धि के कारक माने जाते हैं. ऐसे में बुध का शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कुछ राशि वालों के लिए अनुकूल परिस्थितियां लेकर आ सकता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और निजी जीवन से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन कई मामलों में अनुकूल माना जा रहा है. पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद रह सकती है. परिवार की ओर से सहयोग मिलेगा और लक्ष्य हासिल करने में आत्मविश्वास बढ़ सकता है. भूमि, भवन या वाहन से जुड़ी योजनाएं भी आगे बढ़ सकती हैं. कारोबार करने वालों के लिए परिस्थितियों में सुधार के संकेत हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी बुध ही हैं, इसलिए यह नक्षत्र परिवर्तन इनके लिए खास माना जा रहा है. अटके हुए कामों में गति आ सकती है और कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का लाभ मिलने की संभावना है. प्रमोशन या आय में वृद्धि के मौके बन सकते हैं. भाई-बहनों का सहयोग भी मिल सकता है.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह परिवर्तन करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक रह सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. बुद्धि और संवाद क्षमता के दम पर कार्यों में सफलता हासिल करने के अवसर बनेंगे. कारोबार में पुराने संपर्क या मित्र मददगार साबित हो सकते हैं. आय के नए स्रोत बनने के योग भी बताए जा रहे हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए भी बुध का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाना लाभकारी माना जा रहा है. कारोबार में सफलता मिलने के साथ आर्थिक लाभ के अवसर बन सकते हैं. काम के सिलसिले में होने वाली यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं. लंबे समय से अटका पैसा वापस मिलने की संभावना भी जताई गई है. परिवार और करीबियों का सहयोग मनोबल बढ़ा सकता है. हालांकि, ज्योतिषीय भविष्यवाणियां सामान्य गणनाओं पर आधारित होती हैं. किसी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति पर जन्मकुंडली, दशा और अन्य ग्रह स्थितियों का भी प्रभाव माना जाता है. इसलिए इन संकेतों को निश्चित भविष्यवाणी के बजाय ज्योतिषीय मान्यता के रूप में देखना उचित है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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