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Budh nakshatra gochar 2026: सावधान! बुध बदल वाले हैं अपनी चाल,इन गलतियों से डूब सकता है निवेश, एक्सपर्ट से जानें इसका फैक्ट चेक
Budh nakshatra gochar 2026: जानें 13 मई 2026 को होने वाले बुध नक्षत्र परिवर्तन का सच. क्या वाकई इस खगोलीय घटना से आपका निवेश डूब सकता है? पढ़ें हमारा विस्तृत फैक्ट चेक और शेयर बाजार पर इसका प्रभाव.
Budh nakshatra gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र और बाजार की चाल में एक गहरा संबंध है. बुद्धि और व्यापार का कारक माना जाने वाला ग्रह बुध, 13 मई 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहा है. सोशल मीडिया पर इस बदलाव को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक निवेशक के तौर पर आपको डर और तथ्य के बीच का अंतर समझना होगा. आइए करते हैं इस खगोलीय घटना का सटीक फैक्ट चेक ज्योतिष एक्सपर्ट राकेश मोहन गौतम की बातचीत के आधार पर.
13 मई का नक्षत्र परिवर्तन: क्या है ज्योतिषीय सच?
पंचांग के अनुसार, 13 मई 2026 को बुध अपना नक्षत्र बदलेंगे. बुध का एक नक्षत्र से दूसरे में जाना सीधे तौर पर हमारी निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) और तार्किक शक्ति को प्रभावित करता है. चूंकि बुध व्यापार का स्वामी है, इसलिए इस तारीख के आसपास शेयर बाजार, बैंकिंग और कमोडिटी मार्केट में विशेष हलचल देखी जाती है.
फैक्ट चेक: क्या वाकई निवेश पर खतरा है?
अक्सर दावा किया जाता है कि नक्षत्र बदलते ही बाजार क्रैश हो जाएगा. यहां आपको वास्तविकता जाननी चाहिए.
दावा: 13 मई को नक्षत्र परिवर्तन होते ही भारी वित्तीय नुकसान होगा.
तथ्य: नक्षत्र परिवर्तन निवेश नहीं डुबोता, बल्कि कम्युनिकेशन गैप पैदा करता है. बुध जब नक्षत्र बदलता है, तो डेटा एनालिसिस में चूक होने की संभावना बढ़ जाती है. निवेशक अक्सर इस दौरान गलत गणना कर बैठते हैं, जो बाद में नुकसान का कारण बनती है.
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इन 3 गलतियों से बचें (13 मई के बाद विशेष सावधानी)
13 मई से शुरू हो रहे इस गोचर के दौरान निवेशकों को इन तीन मोर्चों पर संभलकर रहना होगा.
- जल्दबाजी में ट्रेडिंग (Panic Selling or Buying): नक्षत्र परिवर्तन के शुरुआती 48 घंटे मानसिक चंचलता बढ़ा सकते हैं बिना किसी ठोस रिसर्च के केवल टिप्स के आधार पर ट्रेड करना इस समय सबसे घातक गलती होगी.
- आईटी और टेलीकॉम सेक्टर पर नजर: बुध इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है. 13 मई के बाद इन सेक्टर्स में तकनीकी बदलाव या बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, जिससे उतार-चढ़ाव बढ़ेगा.
- दस्तावेजों में लापरवाही: यदि आप कोई नया निवेश या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो उसे दोबारा पढ़ें. बुध की बदली चाल टाइपिंग मिस्टेक या हिडन क्लॉज की अनदेखी करवा सकती है.
बाजार विश्लेषण: क्या कहते हैं आंकड़े?
ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि जब भी बुध किसी नक्षत्र की बॉर्डर पर होता है, तो बाजार की दिशा अनिश्चित (Volatile) हो जाती है. 13 मई की इस अवधि में बैंकिंग इंडेक्स और करेंसी मार्केट पर सीधा असर पड़ सकता है. जानकारों का मानना है कि इस दौरान सट्टेबाजी (Speculation) से बचना ही समझदारी है.
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डरे नहीं, सतर्क रहें
13 मई का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए चेतावनी भी है और अवसर भी, जहां एक ओर यह गलत निर्णयों से नुकसान करा सकता है, वहीं दूसरी ओर जो निवेशक धैर्य और डेटा के साथ काम करेंगे, वे इस हलचल का फायदा उठा सकेंगे.
अंतिम फैक्ट चेक: ज्योतिषीय घटनाएं केवल एक संकेत देती हैं, वे अंतिम परिणाम नहीं हैं. निवेश हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और बाजार के बुनियादी सिद्धांतों को देख कर ही करें. 13 मई को अपनी बुद्धि को स्थिर रखें, यही बुध के इस गोचर का सबसे बड़ा उपाय है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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