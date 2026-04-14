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Budh Pradosh Vrat 2026: बुध प्रदोष व्रत के दिन इस शुभ मुहूर्त में करें शिव-पार्वती का पूजन...पढ़ें ये व्रत कथा, वैवाहिक जीवन में आएंगी खुशियां

Budh Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का पूजन करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि के रास्ते खुलते हैं.

Published date india.com Published: April 14, 2026 6:19 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Budh Pradosh Vrat 2026: बुध प्रदोष व्रत के दिन इस शुभ मुहूर्त में करें शिव-पार्वती का पूजन...पढ़ें ये व्रत कथा, वैवाहिक जीवन में आएंगी खुशियां
Budh Pradosh Vrat Katha

Budh Pradosh Vrat 2026: प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और जब प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं. यह दिन देवो के देव महादेव को समर्पित है और इस दिन शिवजी के साथ ही माता पार्वती का पूजन करना भी बहुत फलदायी माना गया है. वैशाख माह के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत 15 अप्रैल 2026, बुधवार को पड़ रहा है. आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत कथा.

बुध प्रदोष व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 अप्रैल की मध्यरात्रि को 12 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी और उसी दिन रात 10 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी. बता दें कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है और प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का समय होता है. इसलिए प्रदोष व्रत 15 अप्रैल को ही रखा जाएगा.

15 अप्रैल को बुध प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल शाम 6 बजकर 1 मिनट पर शुरू होगा और रात 9 बजकर 13 मिनट पर समाप्त होगा. यही शिव-पार्वती की पूजा का सबसे शुभ समय है. कहते हैं कि इस मुहूर्त में पूजा करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

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बुध प्रदोष व्रत कथा

बुध प्रदोष व्रत के दिन पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए. कहते हैं कि बिना कथा व्रत पूर्ण नहीं होता. बुध प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है:- पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी जो कि भिक्षा मांगकर अपना पालन-पोषण करती थी. एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तभी उन्हें रास्ते में दो सुंदर बालक दिखाई दिए. उनके साथ कोई नहीं था और वह शायद अपना रास्ता भटक गए थे. ऐसे में ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को अपने घर ले आई और उनका पालन-पोषण करने लगी. जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई. ताकि ऋषि के तप से यह पता किया जा सके कि आखिर वे बालक कौन हैं? आश्रम में ऋषि शांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता कर कहा-हे देवी! ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं. गंदर्भ नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राज-पाठ छीन गया है.

ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी से कहा कि यदि ये बालक विधि-विधान से प्रदोष व्रत करेंगे तो जल्द ही अपना राज-पाठ प्राप्त कर सकेंगे. जिसके बाद ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि-विधान से प्रदोष व्रत किया. फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमती से हुई, दोनों एक-दूसरे को चाहने लगे. तब अंशुमती के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी. फिर दोनों राजकुमार ने गंदर्भ पर हमला किया और उनकी जीत हुई. बता दें कि इस युद्ध में अंशुमती के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी. दोनों राजकुमारों को अपना राज्य और सिंहासन वापस मिल गया. उन्होंने ब्राह्मणी को अपने महल में खास स्थान दिया. कहते हैं कि इस व्रत को रखने से ब्राह्मणी और राजकुमारों के दुख खत्म हुए, उसी प्रकार सभी के दुख दूर होते हैं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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