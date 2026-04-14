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Budh Pradosh Vrat Lord Shiva 108 Names Benefits

Budh Pradosh Vrat 2026: बुध प्रदोष व्रत पर भगवान शिव के इन 108 नामों के जाप से दूर होंगे सभी कष्ट, मिलेगी सुख-समृद्धि

Budh Pradosh Vrat 2026: बुध प्रदोष के पावन अवसर पर भगवान शिव के 108 दिव्य नामों का जाप जीवन की हर बाधा को दूर कर सकता है. जानें महत्व, लाभ और नामों की पूरी सूची.

Budh Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे सरल और अचूक मार्ग माना गया है. जब यह व्रत बुधवार के दिन पड़ता है, तो इसे ‘बुध प्रदोष’ कहा जाता है, जो विशेष रूप से बुद्धि, ज्ञान और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आता है. मान्यता है कि इस पावन तिथि पर प्रदोष काल के समय महादेव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और उनके 108 दिव्य नामों का जाप करने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं तिनके की तरह उड़ जाती हैं. यदि आप भी मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी या करियर की बाधाओं से जूझ रहे हैं, तो इस बुध प्रदोष पर भगवान शिव के इन प्रभावशाली नामों का स्मरण आपके जीवन में सकारात्मकता का नया संचार कर सकता है.

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भगवान शिव के 108 नाम

ॐ महाकाल नमः ॐ भीमेश्वर नमः ॐ विषधारी नमः ॐ बम भोले नमः ॐ विश्वनाथ नमः ॐ अनादिदेव नमः ॐ उमापति नमः ॐ गोरापति नमः ॐ गणपिता नमः ॐ ओंकार स्वामी नमः ॐ ओंकारेश्वर नमः ॐ शंकर त्रिशूलधारी नमः ॐ भोले बाबा नमः ॐ शिवजी नमः ॐ रुद्रनाथ नमः ॐ भीमशंकर नमः ॐ नटराज नमः ॐ प्रलेयन्कार नमः ॐ चंद्रमोली नमः ॐ डमरूधारी नमः ॐ चंद्रधारी नमः ॐ दक्षेश्वर नमः ॐ घ्रेनश्वर नमः ॐ मणिमहेश नमः ॐ अनादी नमः ॐ अमर नमः ॐ आशुतोष महाराज नमः ॐ विलवकेश्वर नमः ॐ भोलेनाथ नमः ॐ कैलाश पति नमः ॐ भूतनाथ नमः ॐ नंदराज नमः ॐ नन्दी की सवारी नमः ॐ ज्योतिलिंग नमः ॐ मलिकार्जुन नमः ॐ शम्भु नमः ॐ नीलकंठ नमः ॐ महाकालेश्वर नमः ॐ त्रिपुरारी नमः ॐ त्रिलोकनाथ नमः ॐ त्रिनेत्रधारी नमः ॐ बर्फानी बाबा नमः ॐ लंकेश्वर नमः ॐ अमरनाथ नमः ॐ केदारनाथ नमः ॐ मंगलेश्वर नमः ॐ अर्धनारीश्वर नमः ॐ नागार्जुन नमः ॐ जटाधारी नमः ॐ नीलेश्वर नमः ॐ जगतपिता नमः ॐ मृत्युन्जन नमः ॐ नागधारी नमः ॐ रामेश्वर नमः ॐ गलसर्पमाला नमः ॐ दीनानाथ नमः ॐ सोमनाथ नमः ॐ जोगी नमः ॐ भंडारी बाबा नमः ॐ बमलेहरी नमः ॐ गोरीशंकर नमः ॐ शिवाकांत नमः ॐ महेश्वराए नमः ॐ महेश नमः ॐ संकटहारी नमः ॐ महेश्वर नमः ॐ रुंडमालाधारी नमः ॐ जगपालनकर्ता नमः ॐ पशुपति नमः ॐ संगमेश्वर नमः ॐ अचलेश्वर नमः ॐ ओलोकानाथ नमः ॐ आदिनाथ न ॐ देवदेवेश्वर नमः ॐ प्राणनाथ नमः ॐ शिवम् नमः ॐ महादानी नमः ॐ शिवदानी नमः ॐ अभयंकर नमः ॐ पातालेश्वर नमः ॐ धूधेश्वर नमः ॐ सर्पधारी नमः ॐ त्रिलोकिनरेश नमः ॐ हठ योगी नमः ॐ विश्लेश्वर नमः ॐ नागाधिराज नमः ॐ सर्वेश्वर नमः ॐ उमाकांत नमः ॐ बाबा चंद्रेश्वर नमः ॐ त्रिकालदर्शी नमः ॐ त्रिलोकी स्वामी नमः ॐ महादेव नमः ॐ गढ़शंकर नमः ॐ मुक्तेश्वर नमः ॐ नटेषर नमः ॐ गिरजापति नमः ॐ भद्रेश्वर नमः ॐ त्रिपुनाशक नमः ॐ निर्जेश्वर नमः ॐ किरातेश्वर नमः ॐ जागेश्वर नमः ॐ अबधूतपति नमः ॐ भीलपति नमः ॐ जितनाथ नमः ॐ वृषेश्वर नमः ॐ भूतेश्वर नमः ॐ बैजूनाथ नमः ॐ नागेश्वर नमः

बुध प्रदोष पर ही क्यों करें इन नामों का जाप?

बुध ग्रह की शांति: शिव जी के नामों का जाप करने से कुंडली में बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं, जिससे व्यक्ति की निर्णय क्षमता बेहतर होती है. कार्य-सिद्धि: बुधवार व्यापार और संचार का दिन है. शिव के नामों के प्रभाव से रुके हुए व्यावसायिक सौदे पूरे होते हैं. कष्टों का निवारण: ‘प्रदोष’ का अर्थ ही है दोषों को दूर करने वाला. यह समय शिव और शक्ति के मिलन का होता है, इसलिए यह आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है.

बुध प्रदोष पर जाप करने के विशेष लाभ

मानसिक शांति: बुध ग्रह का संबंध मस्तिष्क से है. शिव नामों के जाप से मानसिक तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याएं दूर होती हैं.

व्यापार में उन्नति: बुध व्यापार का कारक है. इस दिन शिव स्तुति करने से अटके हुए व्यवसायिक कार्य बनने लगते हैं.

वाणी दोष से मुक्ति: यदि किसी को बोलने में कठिनाई या आत्मविश्वास की कमी हो, तो इन नामों का जाप करने से ‘वाक्-सिद्धि’ प्राप्त होती है.

ऋण से मुक्ति: शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का पालन करने और शिव नाम संकीर्तन से व्यक्ति धीरे-धीरे कर्ज के जाल से बाहर आ जाता है.

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पूजा की संक्षिप्त विधि

स्नान एवं वस्त्र: सुबह स्नान कर स्वच्छ हरे या सफेद वस्त्र धारण करें.

अभिषेक: शिव लिंग पर गंगाजल और कच्चा दूध चढ़ाएं.

बेलपत्र: 108 नामों का जाप करते समय हर नाम के साथ एक बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है.

समय: सूर्यास्त के समय दीप दान करें और शिव चालीसा या इन 108 नामों का पाठ करें.

महादेव अत्यंत भोले हैं, वे केवल सच्चे मन से पुकारने पर ही रीझ जाते हैं. इस बुध प्रदोष व्रत पर पूर्ण श्रद्धा के साथ इन 108 नामों का सहारा लें और अपने जीवन में आने वाले चमत्कारी बदलावों का अनुभव करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.