Budh Rashi Parivartan 2021: महाशिवरात्रि हिन्दुओं का एक प्रमुख त्यौहार है. यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है. फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि (Mahashivratri 2021)पर्व मनाया जाता है. माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ. इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था. महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की अराधना की जाती है. ज्योतिष गणना के मुताबिक, इस साल महाशिवरात्रि पर बुध ग्रह मकर राशि से कुंभ में प्रवेश करेंगे. आइए जानते हैं बुध (Budh Rashi Parivartan)के इस गोचर से राशियों पर क्या असर पड़ेगा.

मेष राशि- आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी. बुध के इस राशि परिवर्तन का असर इस राशि वालों पर अनुकूल रहेगा.

वृष राशि- इन राशि को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में निपटारा होगा.

मिथुन राशि- शिक्षा क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी. विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. दैनिक कार्यों में वृद्धि होगी.

कर्क राशि- हेल्थ को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी. जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में परेशानी आ सकती है. आर्थिक तंगी से बचने के लिए खर्चा कम करें.

सिंह राशि- विवाह के योग बन सकते हैं. परिवार में मांगलिक कार्यों के अवसर बन सकते हैं. संतान से जुड़ी चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी. कार्य क्षेत्र में सही ऊर्जा का इस्तेमाल करने से सफलता की संभावना है.

कन्या राशि- इन राशि वालों को बुध के राशि परिवर्तन का फायदा मिल सकता है. इस दौरान पुरानी बीमारियां ठीक होंगी. किसी भी कार्य को सोच-समझकर करें.

तुला राशि- बुध का गोचर आपके जीवन में सुख-शांति लाएगा. नौकरी – बिजनेस में फायदा होगा. मित्रजनों से भी सहयोग की प्राप्ति होगी. प्रेम संबंधी मामलों में भी आपकी बात बनेगी. प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं.

वृश्चिक राशि – आपकी चल अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है. मित्रों और संबंधियों से भी सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं, सावधानी पूर्वक यात्रा करें.

धनु राशि- जो निर्णय लेंगे उसी में सफलता प्राप्त करेंगे. धर्म-कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य भी करेंगे.

मकर राशि- इस दौरान आपको आर्थिक तरक्की होगी. वाणी कुशलता और सौम्य स्वभाव के कारण आप किसी भी क्षेत्र में विजय हासिल कर सकेंगे. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी.

कुंभ राशि- संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिलेगी. नौकरी में पदोन्नति सम्मान सम्मान की वृद्धि होगी. विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं.

मीन राशि- बुध के गोचर से इस राशि के लोगों के व्यय में बढ़ोतरी होगी. आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतें.