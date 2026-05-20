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Budh Uday 2026 Mercury Rise In Taurus Career And Bank Balance Impact

Budh Uday 2026: बंद किस्मत का ताला खोलेंगे बुध देव, 23 मई से इन राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस,चमकेगा करियर

Budh Uday 2026 Impact: 23 मई से बुद्धि के दाता बुध हो रहे हैं उदित, आपके करियर और बैंक बैलेंस पर क्या होगा असर. इन राशियों के जीवन में आएगा बड़ा भूचाल, नौकरी और बिजनेस में बंपर लाभ.

budh gocher

Mercury Rise in Taurus 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, तर्क, संवाद, व्यापार और धन का कारक माना जाता है. जब बुध देव अस्त होते हैं, तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता, बिजनेस और आर्थिक फैसलों पर थोड़ा ब्रेक लग जाता है लेकिन 23 मई 2026 को बुध देव वृषभ राशि में उदित होने जा रहे हैं.

वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जो स्थिरता, धन, और भौतिक सुख सुविधाओं को दर्शाती है. ऐसे में बुध का यहां उदित होना देश दुनिया के साथ साथ सभी राशियों के करियर और बैंक बैलेंस पर सीधा असर डालेगा. आइए जानते हैं कि इस खगोलीय बदलाव का आपकी जेब और नौकरी बिजनेस पर क्या असर होने वाला है.

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बैंक बैलेंस पर असर: इन सेक्टर्स में दिखेगी बड़ी हलचल

शेयर मार्केट और निवेश: बुध के उदित होते ही शेयर बाजार में बैंकिंग, आईटी, रियल्टी और फाइनेंस सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल सकती है. जो लोग लंबे समय से निवेश की योजना बना रहे थे, उन्हें अब बेहतर रिटर्न के रास्ते मिलेंगे.

फंसा हुआ धन: अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था या लोन पास होने में दिक्कत आ रही थी, तो 23 मई के बाद स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ना शुरू हो जाएंगी.

बचत में सुधार: वृषभ राशि संचय की राशि है. बुध का यहां मजबूत होना फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएगा और लोग बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे.

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करियर पर असर: कम्युनिकेशन और स्मार्ट वर्क से बनेगी बात

वाणी का जादू: मार्केटिंग, पीआर, मीडिया, जर्नलिज्म, और टीचिंग से जुड़े लोगों के लिए यह समय वरदान जैसा है. आपकी कम्युनिकेशन्स स्किल्स इतनी मजबूत होंगी कि आप बंद पड़ी डील्स को भी आसानी से क्रैक कर लेंगे.

बिजनेस में नए आइडियाज: अगर आप नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह सही समय है. बुध आपको रिस्क असेसमेंट यानी जोखिम का सही आकलन करने की गजब की क्षमता देंगे.

प्रमोशन और अप्रेजल: नौकरीपेशा लोगों के काम को सीनियर्स नोटिस करेंगे. अगर आप सैलरी हाइक की बात करने की सोच रहे थे, तो अपनी बात को तार्किक रूप से रखने का यह बेस्ट टाइम है.

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इन 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन पीरियड

वृषभ राशि

करियर पर प्रभाव: बुध आपके ही लग्न या प्रथम भाव में उदित हो रहे हैं. इससे आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा और नौकरी में नए व बेहतर ऑफर मिल सकते हैं.

बैंक बैलेंस पर प्रभाव: आय के नए स्रोत खुलेंगे. काफी समय से फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं.

मिथुन राशि

करियर पर प्रभाव: बुध आपके राशि स्वामी हैं. विदेशों से जुड़े व्यापार या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले जातकों को करियर में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.

बैंक बैलेंस पर प्रभाव: गैर जरूरी खर्चों पर नियंत्रण आएगा और पुराने किए गए निवेश से अप्रत्याशित लाभ होगा.

कन्या राशि

करियर पर प्रभाव: आपके भाग्य स्थान यानी नौवें भाव में बुध का उदय हो रहा है. उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी की तैयारी या बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं पूरी तरह सफल होंगी.

बैंक बैलेंस पर प्रभाव: पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है या किसी बड़े निवेश के जरिए परमानेंट इनकम का नया रास्ता तैयार होगा.

तुला राशि

करियर पर प्रभाव: आपके आठवें भाव में बुध का उदय रिसर्च, टेक्नोलॉजी और गुप्त विधाओं से जुड़े लोगों को करियर में अचानक बड़ी सफलता दिलाएगा.

बैंक बैलेंस पर प्रभाव: ससुराल पक्ष से सहयोग मिल सकता है या किसी पुराने शेयर या बीमा से अचानक बड़ा आर्थिक फायदा होने के संकेत हैं.

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इन 3 राशियों को रहना होगा थोड़ा सावधान

जहां कुछ राशियों की चांदी होने वाली है, वहीं मेष, वृश्चिक और मीन राशि वालों को 23 मई के बाद थोड़ा संभलकर चलना होगा.

करियर टिप: वर्कप्लेस पर किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति से दूर रहें. आपकी कही गई बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है. सहकर्मियों से विवाद से बचें.

मनी टिप: इस दौरान किसी को बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, पैसा फंसने की आशंका रहेगी. बिना सोचे समझे किए गए निवेश से बड़ा नुकसान हो सकता है.

बुध को मजबूत करने के 4 अचूक उपाय

अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हैं या आप इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, तो 23 मई से ये उपाय जरूर शुरू करें.

गणेश जी की पूजा: हर बुधवार को भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल यानी हरी घास अर्पित करें.

मंत्र जाप: नियमित रूप से ओम बुं बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.

दान पुण्य: बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल या हरे कपड़े किसी जरूरतमंद या मंदिर में दान करें.

पक्षियों की सेवा: पक्षियों को नियमित रूप से हरी मूंग या दाना खिलाने से व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.