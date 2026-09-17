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Budhaditya Rajyog 2026: कन्या राशि में सूर्य-बुध का महासंयोग! बुधादित्य राजयोग से 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Budhaditya Rajyog 2026: 17 सितंबर को कन्या राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा. जानिए किन 3 राशियों के लिए यह समय करियर और धन के लिहाज से खास रह सकता है.

Edited By: Neha Awasthi
Published: September 17, 2026, 4:26 PM IST
Budhaditya Rajyog 2026
Budhaditya Rajyog 2026
  • कन्या राशि में सूर्य-बुध की युति
  • 17 से 26 सितंबर तक बुधादित्य योग
  • 3 राशियों को मिल सकते हैं शुभ संकेत
  • करियर और धन से जुड़े मामलों में लाभ

Budhaditya Rajyog 2026: सितंबर 2026 के दूसरे पखवाड़े में ग्रहों की स्थिति में खास बदलाव होने जा रहा है. 17 सितंबर को सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. कन्या राशि में बुध पहले से मौजूद हैं. ऐसे में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा. ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और नेतृत्व का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और निर्णय क्षमता से जुड़े ग्रह माने जाते हैं. दोनों ग्रहों की यह युति कन्या राशि में हो रही है, जो बुध की स्वराशि है.

17 से 26 सितंबर तक रहेगा खास संयोग

ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और बुध के साथ उनकी युति बनेगी. यह संयोग 26 सितंबर तक रहने की बात कही गई है, जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे. यानी करीब 9-10 दिनों तक सूर्य और बुध एक ही राशि में रहेंगे. इस अवधि को करियर, कारोबार, धन और निर्णय क्षमता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह युति आर्थिक मामलों पर प्रभाव डाल सकती है. सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और कन्या राशि में उनका गोचर धन और वाणी से जुड़े क्षेत्र को सक्रिय करेगा. इस दौरान काम से जुड़े किसी महत्वपूर्ण फैसले पर विचार हो सकता है. व्यापार करने वालों को बातचीत और नेटवर्किंग से फायदा मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए आय बढ़ाने या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के अवसर बन सकते हैं. हालांकि पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग आय और लाभ से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है. नौकरी या कारोबार में नए संपर्क बन सकते हैं और पहले किए गए प्रयासों का फायदा मिलने की संभावना रहेगी. शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या किसी कौशल से जुड़े काम में भी आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक सहयोग या महत्वपूर्ण सलाह मिलने की स्थिति बन सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह अवधि करियर और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण रह सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी योजना और निर्णय लेने की क्षमता पर ध्यान जाएगा. कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ने या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है. इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद स्पष्ट रखना फायदेमंद रहेगा. आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर लिए गए फैसले आगे लाभ दे सकते हैं.

क्यों खास है कन्या राशि में सूर्य-बुध की युति?

कन्या राशि बुध की अपनी राशि मानी जाती है और वैदिक ज्योतिष में बुध को यहां उच्च का भी माना जाता है. ऐसे में सूर्य के साथ बुध की युति को विशेष महत्व दिया जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार बुधादित्य योग बुद्धि, संवाद, प्रशासनिक क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति से जुड़े परिणामों को प्रभावित कर सकता है. हालांकि किसी व्यक्ति पर इसका वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है.

इस तरह 17 से 26 सितंबर के बीच बनने वाला यह ग्रह संयोग खास तौर पर सिंह, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर, धन और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में अवसरों का संकेत दे सकता है. इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के तौर पर ही देखना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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