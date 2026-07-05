Budhaditya Yog 2026: 7 जुलाई को बनेगा बुधादित्य योग... आपकी कुंडली में है या नहीं? इन आसान संकेतों से करें पहचान

Budhaditya Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में जब सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ आते हैं, तब बुधादित्य योग बनता है. 7 जुलाई 2026 को भी ऐसा ही शुभ संयोग बनने जा रहा है हालांकि, सिर्फ गोचर में बनने वाला बुधादित्य योग और जन्म कुंडली में मौजूद बुधादित्य योग अलग-अलग महत्व रखते हैं. कई लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी जन्म कुंडली में यह योग है या नहीं. आइए जानते हैं इसे पहचानने के आसान तरीके और इसका महत्व.
ज्योतिष के अनुसार, जब जन्म कुंडली में सूर्य और बुध एक ही भाव या राशि में स्थित हों, तब बुधादित्य योग बनता है. सूर्य आत्मबल, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, लेखन और तर्क क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है. इन दोनों ग्रहों की युति व्यक्ति के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती है.
बुधादित्य योग की पहचान के लिए सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की स्थिति देखें. यदि दोनों ग्रह एक ही भाव या एक ही राशि में स्थित हैं, तो बुधादित्य योग बनने की संभावना होती है. हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव ग्रहों की डिग्री, बल, दृष्टि और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है इसलिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण कराना बेहतर माना जाता है.
ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में प्रभावशाली बुधादित्य योग होता है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है. वे अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने में सक्षम होते हैं. शिक्षा, प्रशासन, मीडिया, लेखन, शिक्षण, व्यापार, बैंकिंग और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है. ऐसे लोग अक्सर तेज बुद्धि और आत्मविश्वास के कारण अलग पहचान बनाते हैं.
सिर्फ सूर्य और बुध का एक साथ होना ही पर्याप्त नहीं माना जाता. यदि बुध अत्यधिक कमजोर हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या ग्रहों की स्थिति अनुकूल न हो, तो बुधादित्य योग का प्रभाव कम हो सकता है. इसी तरह कुंडली के अन्य योग और दशाएं भी इसके शुभ-अशुभ परिणामों को प्रभावित करती हैं.
7 जुलाई को बनने वाला बुधादित्य योग गोचर का योग है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरीके से माना जाता है. वहीं जन्म कुंडली में मौजूद बुधादित्य योग व्यक्ति के पूरे जीवन में उसकी प्रतिभा, सोच और कार्यशैली को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण योग माना जाता है इसलिए गोचर और जन्म कुंडली के योग को एक जैसा नहीं समझना चाहिए.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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