Budhaditya Yog 2026: खुलने वाले हैं बंद भाग्य के दरवाजे! अधिक अमावस्या पर बन रहा बुधादित्य योग, 15 से 22 जून तक इन 4 राशियों की होगी चांदी

Budhaditya Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 15 जून 2026, सोमवार का दिन कुछ राशियों के लिए लकी साबित होने वाला है. क्योंकि इस दिन सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बनने जा रहा है.

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Budhaditya Yog 2026

Budhaditya Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और जब भी कोई एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है. जब ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के राजकुमार बुध एक ही राशि में इकट्ठे होते हैं तो यह युति अत्यंत ही शुभ मानी जाती है. इस बार 15 जून 2026, सोमवार को सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है और यह योग 22 जून 2026 तक रहेगा. ऐसे में 15 जून से 22 जून तक कुछ राशियों की लॉटरी लगने वाली है क्योंकि कुछ राशियों के लिए यह योग गेम चेंजर साबित होगा और धन लाभ के योग बनाएगा. आइए जानते किन राशियों की लाइफ बदलेगा बुधादित्य योग.

वृषभ राशि: बनेंगे बिगड़े काम

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधादित्य योग वृषभ राशि वालों के लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा. इस राशि के लोगों के लंबे समय से अटके हुए काम बनने लगेंगे और करियर के क्षेत्र में भी प्रमोशनद मिल सकता है. यदि आप बिजनेस करते हैं तो इन दिनों आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है. बुधादित्य योग के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है.

मिथुन राशि: करियर में आएगा उछाल

मिथुन राशि वालों के लिए बुधादित्य योग बेहद ही शुभ साबित होने वाला है. इस राशि के लोगों को बिजनेस के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ मिल सकता है और नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में तारीफ मिलेगी जिससे तरक्की के रास्ते खुलेंगे. अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह आपके लिए काफी अच्छा समय है. लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा और रिश्ते मधुर होंगे.

कन्या राशि: मिलेगी बड़ी सफलता

बुधादित्य योग कन्या राशि वालों की लाइफ बदल देगा. इस राशि के लोगों को पैतृक संपत्ति में मुनाफा मिल सकता है और कोर्ट-कचहरी के मामले खत्म होंगे. व्यापारियों के लिए 15 जून से 22 जनू तक का समय बेहद ही लाभकारी साबित होगा. इस दौरान कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है. विदेशन जाने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए भी यह समय गुड न्यूज लेकर आएगा.

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धनु राशि: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधादित्य योग धनु राशि के लिए गेम चेंजर साबित होगा. इस दौरान किए गए निवेश से अच्छा मुनाफा हासिल होगा जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन के साथ ही खुद को साबित करने के लिए कोई नया प्रोजक्ट मिल सकता है. 15 जून से 22 जून के बाद जमीन या कार खरीदने के भी योग बन रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.