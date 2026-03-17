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Budhwar Ke Upay Chant This Mantra Of Lord Ganesh To Fulfill Your Wishes And Get Lots Of Success

इच्छापूर्ति के लिए करें गणेश जी के इस मंत्र का जाप...हर मनोकामना होगी पूरी और करियर में आएगा जबरदस्त उछाल

Budhwar Ke Upay: हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान शिव के पुत्र गणेश जी को समर्पित है और जिस पर गणपति जी की कृपा होती है उनके हर कार्य में सफलता मिलती है.

Budhwar Ke Upay

Budhwar Ke Upay: सनातन धर्म में सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित है और बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है. गणेश जी को प्रथम पूजनीय भगवान का दर्जा दिया गया है और किसी भी पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान मांगलिक कार्य या शुभ कार्य से पहले गणेश जी की उपासना की जाती है. भगवान गणेश को बुद्धिदाता और विघ्नहर्ता भी कहा गया है. मान्यता है कि गणपति जी के आशीर्वाद के साथ किसी कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता. ऐसे में बुधवार के दिन विधि-विधान से गणेश जी का पूजन करना चाहिए.

गणेश पूजा से दूर होते हैं कई दोष

कहते हैं कि भगवान गणेश केतु ग्रह के अधिपति हैं और बुध व गुरु ग्रह से संबंधित दोषों से भी मुक्ति दिलाते हैं. इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति वास्तु दोष या आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो भी उसे बुधवार के दिन भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए. गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा गया है और उनके आशीर्वाद से करियर व शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के रास्ते खुलते हैं.

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बुधवार के दिन करें इन मंत्रों का जाप

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सुख-समृद्धि, धन-दौलत व करियर में तरक्की की कामना से भगवान गणेश की उपासना करता है तो उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है. गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन उनकी पूजा करते समय “ॐ गं गणपतये नमः” या “ॐ नमो भगवते गजाननाय” मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए. ये मंत्र सुख-समृद्धि व खुशहाली के द्वार खोलते हैं.

हर अड़चन होगी दूर

कहते हैं कि यदि किसी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है तो सबसे पहले गणेश जी की उपासना करें. इससे कार्य में आ रही हर बाधा दूर होती हैं और सफलता मिलती है. इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है. गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार का दिन सबसे उत्तम होता है और इस दिन उपवास रखना फलदायी माना गया है. यदि कोई व्यक्ति केतु के दुष्प्रभाव का सामना कर रहा है तो उसे भी बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करना चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए. घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी प्रतिमा लगाने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में पॉजिटिविटी आती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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