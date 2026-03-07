  • Hindi
Chaiti Chhath 2026 Date: कब शुरू होगा चैती छठ पर्व? नोट करें नहाय-खाय की डेट और जानें महत्व

Chaiti Chhath 2026 Date: देश में कई जगह चैती छठ पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दौरान सूर्य देव का पूजन किया जाता है.

Chaiti Chhath 2026 Date: हिंदू धर्म में छठ पर्व का विशेष महत्व माना गया है और विशेष तौर पर यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक माह के अलावा चैत्र माह में छठ पर्व आता है और इसे चैती छठ पर्व कहते हैं. इस दौरान जातक चार दिनों तक कठिन उपवास रखते हैं और सूर्य देव की उपासना करते हैं. यह ​पर्व सूर्य देव को समर्पित है और इसकी शुरुआत भी नहाय-खाय के साथ होती है. हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह शुरू हो गया है और ऐसे में आइए जानते हैं कि कब मनाया जाएगा चैती छठ पर्व?

चैती छठ पर्व 2026 कब होगा शुरु?

वैदिक पंचांग के अनुसार चैती छठ पर्व 22 मार्च 2026 से आरंभ होगा. इस पर्व की शुरुआत नहाय-खाय के साथ होती है. पहले दिन यानि 22 मार्च को नहाय-खाय होगा और फिर 23 मार्च को खरना मनाया जाएगा. इस दिन व्रती दिनभर व्रत रखते हैं और शाम को पूजा करके रोटी और खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं. इसके बाद 25 मार्च को व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे और व्रत का पारण करेंगे.

चैती छठ पर्व का महत्व

चैती छठ पर्व विशेषतौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तरे प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है. यहां इस पर्व का खास महत्व माना गया है और यह पर्व संतान व परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से रखा जाता है. हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रकट देवता माना गया है जिनके दर्शन हम रोजाना करते हैं. छठ पर्व के दौरान सूर्य देव की उपासना करने व जल अर्पित करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है. छठ व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है और इस दौरान व्रती निर्जला व्रत रखकर सूर्य देव व छठी माता की उपासना करते हैं. यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

