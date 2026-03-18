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Chaitra Amavasya 2026 Do These Things On The Evening Of Amavasya You Will Get Relief From Pitra Dosh

Chaitra Amavasya 2026: आज चैत्र अमावस्या की शाम को करें ये काम...पितृ दोष से मिलेगा छुटकारा, पैसों से भर जाएगी तिजोरी

Chaitra Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बेहद ही खास माना गया है और इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है.

Chaitra Amavasya 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 18 मार्च 2026, बुधवार को चैत्र माह की अमावस्या तिथि है जिसे चैत्र अमावस्या कहते हैं. हिंदू धर्म शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है और इसे पितृ दोष से मुक्ति पाने का दिन माना जाता है. कहते हैं कि अमावस्या के दिन पूजा-पाठ व दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने आशीर्वाद देते हैं. यदि कोई व्यक्ति पितृ दोष से परेशान है तो उसे अमावस्या ति​थि के दिन विधि-विधान से पितरों का तर्पण करना चाहिए. ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है. ​अमावस्या की शाम को कुछ विशेष उपाय अपनाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं कि चैत्र अमावस्या की शाम कौन-से काम करने चाहिए?

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चैत्र अमावस्या की शाम को जरूर करें ये काम

अमावस्या तिथि के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है. इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए. ध्यान रखें कि ये दीपक आटे से बना होना चाहिए. ऐसा करने से पितृ दोष से छुटकारा मिलता है और घर में सुख-शांति आती है.

अमावस्या की शाम को घर के मंदिर में पूजा-पाठ करने के बाद नजदीक के मंदिर में जाकर दीपदान अवश्य करें. दीपदान का मतलब मंदिर में जाकर 11 या 21 दीपक जलाएं और भगवान शिव व विष्णु जी की उपासना करें.

पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अमावस्या की शाम को अग्यारी जलाएं और उसमें कपूर व लौंग डालें. इसके बाद अग्यारी को पूरे घर में घुमाएं. ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि के रास्ते खुलते हैं.

वैसे तो शाम के समय घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए और विशेष तौर पर अमावस्या की शाम घर के किसी कोने में अंधेरा न रखें. शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाएं और यदि संभव हो तो एक दीपक रसोई में पानी रखने की जगह पर रखें.

अमावस्या के दिन किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द कहने चाहिए. अमावस्या का दिन तन और मन दोनों की शुद्धि के लिए ही महत्वपूर्ण माना गया है. ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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