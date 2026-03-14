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Chaitra Amavasya 2026 Kismat Badalne Ka Upay

Chaitra Amavasya 2026: हिंदू साल की पहली अमावस्या बदल सकती है किस्मत, बस करना होगा ये एक काम

Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या को हिंदू साल की पहली अमावस्या माना जाता है, इसलिए इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक होता है. इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ किया गया पितृ तर्पण, दान और पूजा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और पितरों की कृपा लेकर आता है. इसलिए इस दिन किए गए छोटे-छोटे धार्मिक कार्य भी व्यक्ति की किस्मत बदलने का कारण बन सकते हैं.

Chaitra Amavasya 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र अमावस्या 18 मार्च, बुधवार को पड़ रही है. चैत्र मास को हिंदू नववर्ष की शुरुआत का महीना माना जाता है, इसलिए इस महीने आने वाली अमावस्या को विशेष महत्व दिया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि साल की पहली अमावस्या पर किए गए छोटे-छोटे धार्मिक कार्य भी कई गुना फल देते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं. यही वजह है कि इस दिन पितरों की शांति, दान-पुण्य और साधना को विशेष महत्व दिया जाता है.

धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अमावस्या तिथि का संबंध पितरों से माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितृलोक से पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी लोक के करीब आते हैं. यदि इस दिन श्रद्धा के साथ उनका स्मरण किया जाए और कुछ विशेष धार्मिक कार्य किए जाएं, तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली कई बाधाएं दूर होने लगती हैं.

पितरों की कृपा पाने के लिए करें ये एक काम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र अमावस्या के दिन पितरों के नाम से तर्पण करना सबसे शुभ माना जाता है. तर्पण करते समय जल में काले तिल और कुश डालकर पितरों का स्मरण किया जाता है. माना जाता है कि इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंशजों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. इसलिए साल की पहली अमावस्या पर पितृ तर्पण को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है.

दान-पुण्य का भी होता है विशेष महत्व

चैत्र अमावस्या के दिन दान करना भी अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है. इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, अन्न या वस्त्र दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है. कई स्थानों पर इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने और गौसेवा करने की परंपरा भी देखने को मिलती है. मान्यता है कि ऐसे कार्य करने से परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.

पीपल के पेड़ की पूजा क्यों मानी जाती है शुभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है. इसलिए चैत्र अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है. ऐसा करने से पितृ दोष शांत होने की मान्यता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

आध्यात्मिक साधना के लिए भी खास है अमावस्या

अमावस्या का दिन केवल पितृ तर्पण और दान के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन ध्यान, जप और मंत्र साधना करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है. कई साधक अमावस्या की रात को विशेष साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय मानते हैं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.