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Chaitra Navratri 2026: अगर नवरात्र में बुझ जाए अखंड ज्योति तो ना हो परेशान...बल्कि तुरंत करें ये काम
Chaitra Navratri 2026: नवरात्र में घरों में चौकी लगाई जाती है और कलश स्थापना के साथ अखंड ज्योति जलाई जाती है. अखंड ज्योति जलाने के कुछ नियम होते है जिनका पालन करना चाहिए.
Chaitra Navratri 2026: हिंदू धर्म में नवरात्र के त्योहार का खास महत्व माना गया है और साल में एक या दो नहीं, बल्कि चार बार नवरात्र आते हैं. इसमें दो गुप्त नवरात्र, एक चैत्र नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र शामिल हैं. पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र 19 मर्च 2026 से शुरू हो गए हैं और 27 मार्च 2026 को समाप्त होंगे. नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित है और इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं, विधि-विधान से मां भगवती का पूजन करते हैं. नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और अखंड ज्योति जलाई जाती है. यह अखंड ज्योति नवरात्र समाप्त होने तक जलती रहती है और इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अखंड ज्योति 9 दिनों तक खंडित हुए बिना जलती रहनी चाहिए.
अगर बुझ जाए अखंड ज्योति तो…
नवरात्र में अखंड ज्योति के नियमों का बड़े ध्यान से पालन किया जाता है और कोशिश की जाती है कि ज्योति में कोई विघ्न उत्पन्न न हो. लेकिन कई बार अनजाने में या किसी कारणवश अखंड ज्योति बुझ जाती हे. जिसकी वजह से भक्तों के मन में डर बैठ जाता है और अशुभ घटना का डर सताने लगता है. यदि अखंड ज्योति बुझ जाए तो परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि कुछ नियमों का पालन करना चाहिए.
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अखंड ज्योति बुझ जाए तो करें ये काम
यदि किसी कारणवश नवरात्र में अखंड ज्योति बुझ गई है तो परेशान होने के बजाय मन की मन मां भगवती का स्मरण करें और अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमायाचना करें. कहते हैं कि नवरात्र में मां दुर्गा भक्तों के घर के पधारती हैं और इसलिए उनका विधि-विधान से पूजन किया जाता है. जहां मां का स्वंय वास होता है वहां किसी डर की गुंजाइश ही नहीं बचती. इसलिए मन को शांत करें और मां दुर्गा का ध्यान करते हुए अखंड ज्योति को फिर से जलाएं.
नवरात्र में क्यों जलाते हैं अखंड ज्योति?
नवरात्र में दिनों में घर के मंदिर में अखंड ज्योति जलाई जाती है और मान्यता है कि इस अखंड ज्योति जलाने से घर का अंधकार दूर होता है. घर में मौजूद निगेटिविटी खत्म होती है और मां दुर्गा की कृपा से घर में पॉजिटिविटी आती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अखंड ज्योति केवल सकारात्मकता का ही प्रतीक नहीं है बल्कि इसे ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है. जहां अखंड ज्योति जलती है वहां ज्ञान का प्रकाश फैलता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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