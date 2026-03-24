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Chaitra Navratri 2026 Ashtami Date Note The Durga Ashtami Date And Shubh Muhurat Of Kanya Pujan

Chaitra Navratri 2026: 25 या 26 मार्च! किस दिन मनाई जाएगी अष्टमी? नोट करें कन्या पूजन की सही ति​थि और शुभ मुहूर्त

Chaitra Navratri 2026 Date: नवरात्रि की अष्टमी व नवमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन लोग कन्या पूजन के साथ नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं.

Navratri Ashtami 2026 Date

Chaitra Navratri 2026 Ashtami Date: हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है. पंचांग के अनुसार अभी चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और इस दौरान भक्त 9 दिनों मां दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों का पूजन करते हैं. नवरात्रि का हर एक दिन बेहद ही खास होता है लेकिन अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन मां दुर्गा के आंठवें स्वरूप मां महागौरी का पूजन किया जाता है. जो कि नवरात्रि के व्रत रखते हैं वह अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं और व्रत का पारण करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कब है चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त.

चैत्र नवरात्रि अष्टमी तिथि कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 25 मार्च को दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर शुरू होगी और 26 मार्च को सुबह 11 बजकर 48 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि यानि दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026, गुरुवार को मनाई जाएगी. जो लोग अष्टमी पूजते हैं वह 26 मार्च को कन्या पूजन करेंगे.

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कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी ​के दिन कन्या पूजन किया जाता है और हिंदू धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है. अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं की पूजा होती है और उन्हें भोजन कराया जाता है. इसके बाद उपहार दिया जाता है. कहते हैं कि इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

26 मार्च को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 18 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 50 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा दूसरा मुहूर्त सुबह 10 बजकर 55 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 31 मिनट तक रहेगा.

अष्टमी तिथि का महत्व

नवरात्रि की अष्टमी तिथि मां महागौरी को समर्पित होती है और मां महा​गौरी को पवित्रता, शांति और मातृत्व की देवी माना जाता है. कहते हैं कि जिस पर माता रानी की कृपा होती है उसके जीवन में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है. मां महागौरी का पूजन करने से जीवन में आ रहे सभी संकट व कष्ट भी दूर होते हैं. मां महागौरी को अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है और इसलिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या को देवी स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराने की परंपरा है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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